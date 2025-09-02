Лесно достъпно устройство помага на крадците на коли

Малкото Bluetooth устройство може да се използва и за злонамерени цели

Макар че Apple AirTag улеснява откриването на лични вещи, малкото Bluetooth устройство все по-често се използва от крадци на автомобили заради удобството и лесното проследяване на превозни средства, пише Drive.

По данни на Австралийското бюро за статистика (ABS), между 2023 и 2024 г. са откраднати около 72 000 автомобила – с 17 000 повече спрямо предходния период. Макар ABS да не посочва конкретни методи, полицията в щата Виктория вече предупреди за нарастваща употреба на устройства като AirTag от престъпници.

Според полицията в щата Виктория, малките тракери „могат да бъдат скрити в чанта, както и в автомобил – зад регистрационния номер, на теглича или до капачката на резервоара“.

Как действа схемата?

Крадецът прикрепя AirTag или подобен тракер на незабележимо място в колата. Оттам чрез приложение на смартфон може да проследи движението й и да открие местоположението.

Джон Бъргман, директор на Automotive Integration в Мелбърн, разказва, че собственик на Holden Commodore му показал записи, на които колата е била проследена чрез AirTag преди да бъде открадната.

„На видеото се вижда как крадците пристигат в 4 сутринта, изработват нов ключ и за три минути подкарват автомобила“, казва той.

Подобни случаи масово се споделят и в социалните мрежи. През септември 2024 г. потребител във Facebook групата Stolen Vehicles Victoria публикува кадри, на които крадец поставя AirTag на автомобила на съпругата му. Благодарение на приложението Tracker Detect устройството било намерено скрито в предната решетка под регистрационния номер. До този момент за България няма данни за сигнали за подобни инциденти, но устройството е достъпно и на местния пазар.

Как реагира Apple?

Технологичната компания подчертава, че AirTag е създаден единствено за откриване на вещи.

„Категорично осъждаме всяка злонамерена употреба на нашите продукти“, посочват от Apple.

Всеки AirTag има уникален сериен номер и е свързан с Apple ID, което позволява на компанията да предоставя информация на органите на реда при официално съдебно искане.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN