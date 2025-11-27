BGN → EUR
Свят Индия даде зелена светлина на проект за 800 млн. долара за производството на редкоземни магнити

Индия даде зелена светлина на проект за 800 млн. долара за производството на редкоземни магнити

Свят

bTV Бизнес екип

Нуждите на страната от редкоземни магнити могат да се удвоят до 2030 г.

Индия одобри план за над 800 милиона долара за увеличаване на производството на редкоземни магнити в опит да си осигури доставки и да намали зависимостта си от вноса от страни като Китай.

Редкоземни постоянни магнити (REPM), едни от най-силните видове постоянни магнити, произведени от сплави на редки земни елементи, се използват в много критични сектори, включително електромобили, аерокосмическа промишленост и възобновяема енергия.

В момента Ню Делхи задоволява търсенето си предимно чрез внос, като правителството оценява, че нуждите на страната могат да се удвоят до 2030 г., предаде АФП.

Индийското правителство одобри схема на стойност 72,8 милиарда рупии (815,3 милиона долара) за насърчаване на производството на REPM, която според правителството ще помогне за осигуряване на „веригата на доставки за местната промишленост“.

Планът включва предлагане на стимули и субсидии, свързани с продажбите, за да се помогне за създаването на производствен капацитет от около 6000 тона годишно.

„Тази първа по рода си инициатива има за цел да създаде 6000 MTPA (тона годишно) интегрирано производство на REPM в Индия, като по този начин се повиши самодостатъчността и се позиционира Индия като ключов играч на глобалния пазар на REPM“, посочи правителството.

Местните индустриални групи приветстваха тази стъпка, като Асоциацията на производителите на автомобилни компоненти в Индия (ACMA) подчерта, че тя ще осигури дългосрочна устойчивост на веригата за доставки в автомобилната индустрия.

Това ще насърчи инвестициите в съвременни материали и ще даде на Индия силна позиция в глобалните вериги за създаване на стойност за електромобилите и чистата енергия, заяви в изявление президентът на ACMA Викрампати Сингхания.

„Това е стратегическа и далновидна интервенция, която адресира една от най-критичните пропуски в екосистемата на електромобилите и модерната мобилност“, каза той.

Макар Индия да внася редкоземни магнити от различни страни, ограниченията върху износа, наложени от Китай по-рано тази година, предизвикаха тревога сред някои индийски фирми.

