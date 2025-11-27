Очаква се британската икономика да нарасне сериозно през 2025 г.

От Службата за бюджетна отговорност отбелязват, че тримесечният растеж вероятно ще се засилва постепенно

Новите прогнози на Службата за бюджетна отговорност (OBR), публикувани преди представянето на бюджета за 2026 г. от финансовия министър Рейчъл Рийвс, сочат, че икономиката на Великобритания се очаква да нарасне с 1,5% през тази година. Това представлява увеличение спрямо мартенската прогноза, когато OBR предвиждаше по-слаб ръст на БВП от едва 1% за 2025 г. Органът подчертава, че по-силният от очакваното растеж през първото тримесечие се дължи отчасти на ускорена бизнес активност преди въвеждането на американските мита, въпреки че през второто и третото тримесечие темповете са изостанали от предходните оценки, предава БНР.

От OBR отбелязват, че тримесечният растеж вероятно ще се засилва постепенно, тъй като продължава геополитическата несигурност, а доверието на бизнеса и потребителите остава ограничено, включително заради очакванията за нови увеличения на данъците. Прогнозите сочат леко отслабване на растежа до 1,4% през 2026 г., което е под мартенското очакване за 1,9%, докато за 2027 г. се очаква британският БВП да нарасне с 1,5%.

В същото време институцията коригира и прогнозата си за инфлацията, като за 2025 г. вече очаква тя да достигне 3,5% вместо предишните 3,3%. Според оценките инфлацията ще се понижи до 2,5% през 2026 г. и ще се върне към целевото равнище от 2% през 2027 г. Безработицата във Великобритания се предвижда да остане близо до 5% до 2027 г.

Бюджетният регулатор също така заявява, че страната ще продължи със замразяването на акцизите върху горивата, като удължаването на тази мярка до септември 2026 г. ще струва около 2,4 милиарда паунда през следващата година. От 2011 г. насам всички правителства запазват тази политика, за да избегнат недоволство сред шофьорите, въпреки че акцизите върху горивата носят приблизително 25 милиарда паунда годишно. Според OBR бюджетът се очаква да бъде балансиран до 2029–30 г., когато се прогнозира излишък от 21,7 милиарда паунда – значително над мартенската прогноза от 9,9 млрд.

Новият бюджет предвижда и удължаване на замразените прагове за личните данъци за още три години – до 2030–31 г., като тази мярка, заедно с фиксираните прагове за работодателските осигурителни вноски, се очаква да донесе 8 млрд. паунда. Повишаването на данъците върху дивидентите, имуществото и спестяванията ще осигури около 2,1 млрд. паунда, докато планираната такса за електрически и plug-in хибридни автомобили от април 2028 г. ще добави още 1,4 млрд. Реализацията на реформите в данъка върху хазарта пък ще донесе 1,1 милиарда паунда.

Освен това OBR посочва, че бюджетните политики ще увеличават разходите ежегодно, достигайки 11 млрд. паунда през 2029–30 г., като това представлява третото най-значимо средносрочно нарастване на данъчното натоварване от 2010 г. Въвежда се и нов годишен данък върху недвижими имоти на стойност над 2 милиона паунда, който трябва да донесе приходи от около 400 млн. паунда през 2029–30 г. Новата такса ще бъде приложена от април 2028 г., според публикуваните оценки преди бюджетното изявление.

