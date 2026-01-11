Искате да предложите брак в космоса или с гълъб? Ето колко струва

Вижте кой стои зад екстравагантните оферти

От класическия годеж с пръстен до предложения, които буквално се издигат над облаците – романтиката вече няма граници. Ако Париж е градът на любовта, то днес той е и сцена за едни от най-необичайните и зрелищни предложения за брак в света. От магически трикове и бели гълъби до стратосферата и… почти космоса – ето какви са опциите и колко ще ви струва едно „Ще се омъжиш ли за мен?“ с размах. Компания на французина

Магия насред Париж за 290 евро

Ако търсите изненада с артистичен привкус, предложението с магьосник е сред най-достъпните, но и най-ефектните варианти. Професионален илюзионист се появява неочаквано – у дома, в ресторант или на романтично място в Париж. Пликът, който подава, внезапно пламва и от него се появява червена роза, а секунди по-късно – самото предложение за брак. Цена: 290 евро

Романтика над замък

Това предложение звучи като сцена от филм. Луксозен Bentley ви отвежда до градините на замък, откъдето излитате с горещ въздушен балон. На борда ви очаква изискана вечеря, залез и тишина високо над земята. Цена: 2990 евро

Предложение на крилете на самолет

За любителите на адреналина – частен полет над живописните околности на Париж. Докато в слушалките звучи любимата ѝ песен, до вас се появява втори самолет, на чиито крила е изписано предложението за брак. Цена: 3990 евро

До стратосферата

Ако небето не ви е достатъчно високо, това предложение достига 30 километра над Земята. Балон с камера заснема пръстена и посланието по време на изкачването си, а след това получавате HD филм от това изключително пътешествие. Цена: 4990 евро

Вечеря в космоса

От 2027 г. романтиката влиза в нова ера. Космическа капсула ви издига до 35 километра височина, където с гледка към извивката на Земята и синята ѝ атмосфера се наслаждавате на гурме вечеря, сервирана от интелигентен робот. Цена: при заявка

С гълъб

За тези, които обичат символиката и нежността – бял гълъб носи любовното послание до избраницата ви. Тя отговаря писмено, а птицата отлита обратно при вас с чаканото „да“. Цена: 390 евро

Кой стои зад най-екстравагантните предложения за брак?

Зад всички тези сценарии, които приличат повече на кино продукции, стои френската компания ApoteoSurprise, основана през 2006 г. в Париж от аерокосмическия инженер Никола Гаро – човек, който сам се определя като „истински любител на любовта“. Идеята му се ражда от едно на пръв поглед абсурдно откритие: никъде по света не съществува специализирана услуга, посветена изцяло на планирането на предложения за брак.

Вдъхновението му идва още от юношеството във Венеция, където години наред наблюдава целуващи се двойки в гондоли под Моста на въздишките. Именно там се заражда желанието му да създава „магически моменти“. След като завършва инженерство, Гаро решава да насочи креативността и техническите си умения към романтиката – с ясната мисия да превръща предложенията за брак в незабравими преживявания.

