Kолко струва гардеробът на британското кралско семейство и кой плаща за него?

Според официалните правила кралските особи не се насърчават да приемат подаръци от компании или частни лица

Британското кралско семейство винаги показва изискани и елегантни визии на всички публични визити пред обществото. Точната стойност на гардероба на семейството не е официално оповестена, но според различни оценки годишните разходи за външен вид варират между 50 000 и 200 000 долара. Исторически дрехите, носени по време на официални ангажименти, са били покривани от домакинския бюджет на крал Чарлз. В същото време членовете на кралското семейство нямат право да приемат подаръци, но могат да носят заети тоалети от дизайнери или да заплащат част от облеклото си сами, пише InStyle.

Снимка: Getty Images / iStock

Катрин, принцеса на Уелс, е изградила впечатляващ гардероб, откакто се присъедини към кралското семейство през 2011 г., като често залага на марки като Alexander McQueen, Jenny Packham и Ralph Lauren. По време на активната си роля в монархията Меган Маркъл също привличаше внимание с дизайнерските си визии. Това неизбежно повдига въпроса колко струва поддържането на подобен имидж и кой всъщност го финансира.

Според официалните правила кралските особи не се насърчават да приемат подаръци от компании или частни лица. Това обаче не означава, че всички разходи идват от лични средства. Различни медии, сред които Hello! и Vogue Australia, съобщават, че стилистите на Кейт Мидълтън често са заемали дрехи от дизайнери за конкретни събития, които впоследствие са били връщани. Възможно е също част от облеклото да е закупувано лично, както е правила и принцеса Даяна в миналото.

Оценките за годишните разходи за облекло на Кейт Мидълтън и Меган Маркъл варират значително. Според публикация на The Cut от 2012 г. обновяването на гардероба на Мидълтън през годината след сватбата ѝ с принц Уилям е струвало около 35 000 паунда, или над 54 000 долара, за тоалети от дизайнери като Маккуин, Матю Уилямсън и Ролан Муре. Тези суми обаче не отчитат заетите или върнати дрехи.

Домакинският бюджет на крал Чарлз, финансиран основно от херцогството Корнуол до преминаването му към принц Уилям през 2022 г., е покривал разходите за официалното облекло на семейството. Всичко извън тези ангажименти е можело да бъде заплатено от личните доходи на членовете на кралското семейство. Подобен модел се е прилагал и при Меган Маркъл, чийто гардероб след сватбата ѝ с принц Хари беше оценен от британски медии на над 200 000 долара, без да се включват заети или намалени артикули.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN