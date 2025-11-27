BGN → EUR
Свят Убедил възрастна жена да си инсталира приложениe и й откраднал над 60 000 евро

Убедил възрастна жена да си инсталира приложениe и й откраднал над 60 000 евро

bTV Бизнес екип

Полицията предупреждава за нов вид измама

Полицията в хърватския град Осиек-Бараня издирва неизвестен измамник, който е убедил 73-годишна жена да инсталира приложение на мобилния си телефон, след което от банковата ѝ сметка са „изтеглени“ над 60 000 евро, съобщи полицията.

Жената е накарана да инсталира две приложения за дистанционно управление на мобилния си телефон преди няколко дни по време на разговор с неизвестно лице. По този начин тя е дала възможност на неизвестен инициатор да получи достъп до данните на мобилното банкиране, банковите карти и банковите сметки, след което са изтеглени 60 200 евро без нейно знание или одобрение, пише Kurir.rs.

Измамници се представят за брокери и продават несъществуващи имоти в САЩ

Полицията подчертава, че работи по установяване на самоличността на извършителите и предвид участието в подобни измами, призовава гражданите да не въвеждат данните на банковите си карти на подозрителни страници или приложения.

Припомняме ви, че онлайн измамите са често срещани, затова е важно гражданите винаги внимателно да проверяват на кого плащат пари, какво инсталират, но и да не се хващат на SMS съобщения със съмнително съдържание.

