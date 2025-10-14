1 USD
БГ Бизнес Как ще се извършва превалутирането на ценните книжа след въвеждането на еврото?

Как ще се извършва превалутирането на ценните книжа след въвеждането на еврото?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Процесът на конвертиране е регламентиран, за да не пострада никой от промяната на валутата

От датата на въвеждане на еврото всички държавни ценни книжа, които са първоначално деноминирани в левове, автоматично се преобразуват в евро. Това осигурява плавен преход и унифицира управлението на финансовите инструменти в новата валута.

Процесът на конвертиране е регламентиран с цел да се гарантира, че нито една страна по трансакцията няма да пострада от промяната. По този начин се запазва равнопоставеността и прозрачността при всички операции.

Фиксиран лихвен процент

При ценни книжа или други финансови инструменти с фиксиран лихвен процент емитентът следва да продължи прилагането на същия лихвен процент и след въвеждането на еврото. Това гарантира, че условията по трансакцията остават непроменени за инвеститорите.

Прехвърлянето от фиксиран лихвен процент в левове към фиксиран лихвен процент в евро се извършва по методика на емитента, която осигурява, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на това в левове към датата на конверсията. По този начин се избягват по-неблагоприятни условия за страните по сделката.

Променлив лихвен процент

Ценни книжа или финансови инструменти с променлив лихвен процент ще бъдат адаптирани към новата валута според правилата, регламентирани от Закона за въвеждане на еврото. Целта е да се гарантира същата стойност на лихвените плащания и при този тип инструменти.

Методиката за преминаване от променлив лихвен процент в левове към променлив лихвен процент в евро се определя от емитента на инструмента. Тя трябва да осигури, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на това в левове към датата на извършване на конверсията, като по този начин се запазват интересите на всички страни.

