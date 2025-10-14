Как ще се извършва превалутирането на ценните книжа след въвеждането на еврото?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Процесът на конвертиране е регламентиран, за да не пострада никой от промяната на валутата
От датата на въвеждане на еврото всички държавни ценни книжа, които са първоначално деноминирани в левове, автоматично се преобразуват в евро. Това осигурява плавен преход и унифицира управлението на финансовите инструменти в новата валута.
Процесът на конвертиране е регламентиран с цел да се гарантира, че нито една страна по трансакцията няма да пострада от промяната. По този начин се запазва равнопоставеността и прозрачността при всички операции.
При ценни книжа или други финансови инструменти с фиксиран лихвен процент емитентът следва да продължи прилагането на същия лихвен процент и след въвеждането на еврото. Това гарантира, че условията по трансакцията остават непроменени за инвеститорите.
Прехвърлянето от фиксиран лихвен процент в левове към фиксиран лихвен процент в евро се извършва по методика на емитента, която осигурява, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на това в левове към датата на конверсията. По този начин се избягват по-неблагоприятни условия за страните по сделката.
Ценни книжа или финансови инструменти с променлив лихвен процент ще бъдат адаптирани към новата валута според правилата, регламентирани от Закона за въвеждане на еврото. Целта е да се гарантира същата стойност на лихвените плащания и при този тип инструменти.
Методиката за преминаване от променлив лихвен процент в левове към променлив лихвен процент в евро се определя от емитента на инструмента. Тя трябва да осигури, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на това в левове към датата на извършване на конверсията, като по този начин се запазват интересите на всички страни.
