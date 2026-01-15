Илон Мъск: Спестяванията за пенсия „няма да имат значение“ след 20 години

Наистина ли не трябва да спестяваме?

„Спестявания? Там, накъдето отиваме, няма да са ни нужни спестявания. Този обрат на прочутата реплика на Док Браун от филма „Завръщане в бъдещето“ обобщава спорното виждане на Илон Мъск, че бъдещите пенсионери няма да имат нужда от натрупани средства.

„Не се тревожете да трупате пари за пенсия след 10 или 20 години“, заяви главният изпълнителен директор на Tesla и SpaceX в подкаста „Moonshots with Peter Diamandis“ по-рано този месец. „Няма да има значение.“

Най-богатият човек в света предрече, че напредъкът в сферите на ИИ, енергетиката и роботиката ще създаде толкова голямо „изобилие“ от ресурси за всички, че личните пенсионни спестявания ще станат „нерелевантни“.

Икономическият контекст

Снимка: iStock

Визията на Мъск идва в момент, когато дългогодишната упорита инфлация, високите лихвени проценти и слабият ръст на заплатите формират национална криза на достъпността. Домашните дългове достигнаха рекордните 18,59 трилиона долара през третото тримесечие на 2025 г., което е над 50 % повече спрямо същия период през 2015 г.

Business Insider потърси мнението на седем експерти по лични финанси и изкуствен интелект относно изявленията на Мъск.

Техните реакции се свеждат до едно: хората трябва да продължат да спестяват за пенсия. Мъск не отговори на искането на Business Insider за коментар.

Заблуда

„Повечето американци трябва абсолютно да игнорират тези изказвания“, каза Джефри Санзенбахър, научен сътрудник в Центъра за изследване на пенсиите към Бостън Колидж (CRR). „Спекулациите на Мъск изпращат опасно и подвеждащо послание.“

Санзенбахър постави под съмнение времевия хоризонт на Мъск и отбеляза, че думите на технологичния милиардер са „особено опасни“, тъй като се очаква орязване на социалното осигуряване поради недостиг на средства.

Американците трябва да „спестяват повече, а не по-малко“, предвид тази перспектива, подчерта той. Добави, че дори бъдещето, описано от Мъск, да се реализира, „хората, които спестяват сега, едва ли ще бъдат в по-лошо положение в тази утопия“.

Алисия Манел, старши съветник и бивш директор на CRR, също отхвърли препоръката на Мъск.

„Не бих обърнала внимание на нищо, което Илон Мъск казва извън основната си сфера на експертиза“, заяви тя.

„Той няма представа как живее американецът, колко важни са Социалното осигуряване и 401(k) за поддържане на жизнения стандарт“, продължи Манел. „Трябва да стои далеч от публичната политика и да се концентрира върху полета до Марс!“

Оливия Мичъл, директор на Центъра Бьотнер към Уортън за пенсии и изследвания на стареенето, отбеляза, че има „някаква истина“ в мнението на Мъск, че ИИ може да повиши производителността и да намали разходите с времето.

Но тя предупреди, че съветът му е „рисков“ за домакинствата в САЩ, особено защото сигурността им при пенсиониране „ще продължи да зависи силно от лични спестявания извън Социалното осигуряване“.

„Дори в по-богата икономика, ползите вероятно ще бъдат неравномерни и несигурни, така че хората все пак трябва да спестяват, в случай че бъдещето не се развие както е предсказано“, допълни Мичъл.

Богатството трябва да се разпредели

Снимка: bTV

Кристин Пю, мениджър лично богатство в Creative Planning, каза, че ИИ ще позволи на хората да покриват основните си нужди без да работят, освобождавайки им време за други дейности.

Но предишните технологични пробиви са направили хората по-продуктивни, без това да доведе до по-малко работно време, и са създали богатство, което не се е разпределило равномерно, напомни тя.

„Преди да ‘отменим’ идеята за спестяване за друг етап от живота ни, нека разгледаме средата и логистиката, които биха осигурили нашите основни потребности“, посочи Пю.

„Трябва да подтикнем лидери като Мъск и Алтман да представят конкретен план и логистика на тази визия, преди да вземем решения“, добави тя, визирайки Сам Алтман, главен изпълнителен директор на OpenAI.

Екатерина Абрамова, професор в London Business School, специализираща в машинното обучение, отбеляза, че ИИ „несъмнено ще преобрази“ света през следващите 20 години, но това автоматично не отменя нуждата от пенсионни спестявания.

„Бъдеще на ‘универсално високи доходи’ ще зависи по-малко от самия ИИ и повече от това дали правителствата ще решат да разпределят печалбите от него щедро и устойчиво, през граници и при неизбежни обществени напрежения“, каза тя.

Джон Носта, теоретик на иновациите и основател на NostaLab, се съгласи, че „обещанието на Мъск, че пенсионното планиране ще стане излишно, се крепи на крехка верига от предположения“.

То „предполага, че политическата воля, фискалният дизайн (и управление), общественото доверие и междупоколенческата справедливост ще се развиват в синхрон с машинните възможности“ и този „нов равновесен ред ще остане устойчив десетилетия“, отбеляза той.

„Това не е технологичен, а координационен проблем в мащаб на цивилизация“, добави Носта.

Според него е от решаващо значение хората да се защитават от рисковете и несигурността на живота чрез финансово планиране „вместо да приемат, че изобилието просто ще пренесе всички безопасно по течението към абстрактна утопична цел“.

Джеймс Рансъм, научен сътрудник в University College London, посочи, че новите технологии имат „доста лош опит“ в равномерното увеличаване на богатството в обществото и той не вижда доказателства, че ИИ ще бъде изключение.

Използвайки исторически аналог, Рансъм подчерта колко зле хората предвиждат бъдещето.

„Някои служители на RAND Corporation, които изследвали ядрена война през 50-те години, не внасяли в пенсионните си фондове, защото не вярвали, че ще живеят достатъчно дълго“, каза той. „Това им изглеждало рационално тогава. Да се поучим от тях и да не отиваме в другата крайност.“

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN