Акционерите на Tesla одобриха рекордно възнаграждение на Мъск за 1 трилион долара

Мъск трябва да постигне амбициозни цели през следващите десет години

Акционерите на Tesla одобриха рекордния пакет за възнаграждение на Илон Мъск, който може да достигне почти 1 трилион долара. Сделката беше приета с 75% от гласовете и предизвика бурни аплодисменти на годишното общо събрание на компанията в Остин, Тексас.

Снимка: Ройтерс

Мъск трябва да постигне амбициозни цели през следващите десет години, за да получи стотици милиони нови акции. Сред тях са доставка на 20 милиона автомобила Tesla, един милион хуманоидни робота и пускане на роботизирани таксита, както и достигане на оперативна печалба от 400 милиарда долара. Ако тези цели се реализират, пазарната стойност на Tesla може да достигне 8,5 трилиона долара, а Мъск ще бъде възнаграден с около 400 милиона акции на стойност близо 1 трилион долара.

След гласуването Мъск излезе на сцената, танцувайки под аплодисментите на публиката, заявявайки, че компанията навлиза не просто в нова глава, а в „цяло нова книга“. Той насочи вниманието към хуманоидния робот Optimus – проект, който според него ще играе ключова роля в бъдещето на Tesla. Роботът, представен като прототип през 2022 г., е създаден да извършва опасни или повтарящи се задачи и използва същите системи с изкуствен интелект, които задвижват автомобилите на Tesla. Мъск подчерта, че Optimus ще бъде важен не само за фабриките, но и за ежедневието на хората, а според някои анализатори именно той е в центъра на „новата визия“ на компанията.

Снимка: Ройтерс

По време на срещата Мъск все пак засегна и темата за функцията FSD („напълно самостоятелно шофиране“), като заяви, че системата вече е „почти готова“ да позволи на шофьорите да извършват други дейности по време на път. Въпреки това, американските регулатори продължават разследванията заради инциденти, свързани с автономните автомобили на Tesla. Въпреки споровете и колебливите продажби през годината, акциите на компанията са се покачили с над 60% през последните шест месеца.

Няколко големи институционални фонда – включително норвежкият държавен фонд и американският CalPERS – отхвърлиха споразумението. Това направи подкрепата на индивидуалните акционери още по-решаваща. Преди вота бордът на Tesla активно лобираше за одобрението му чрез публична кампания, включваща видеа и изявления в подкрепа на Мъск. Според инвестиционния мениджър Катрин Ханън, новият пакет ще осигури на Мъск по-голям контрол върху компанията – нещо, към което той отдавна се стреми.

Правни експерти отбелязват, че това не е първият подобен случай – през 2018 г. Мъск вече постигна предсрочно поставените цели за растеж на Tesla, но по-късно съдия от Делауеър отмени предишния му пакет възнаграждения заради твърде близки отношения между него и борда. Сега, след като Tesla се пререгистрира в Тексас, новата сделка подлежи на съдебен преглед. Въпреки споровете, мнозина виждат в решението на акционерите ясен знак, че те са готови да заложат на визията и лидерството на Мъск, независимо от рисковете, които той носи със себе си.

