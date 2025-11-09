Акционерите на Tesla одобриха рекордно възнаграждение на Мъск за 1 трилион долара

Мъск трябва да постигне амбициозни цели през следващите десет години
Акционерите на Tesla одобриха рекордния пакет за възнаграждение на Илон Мъск, който може да достигне почти 1 трилион долара. Сделката беше приета с 75% от гласовете и предизвика бурни аплодисменти на годишното общо събрание на компанията в Остин, Тексас.
Мъск трябва да постигне амбициозни цели през следващите десет години, за да получи стотици милиони нови акции. Сред тях са доставка на 20 милиона автомобила Tesla, един милион хуманоидни робота и пускане на роботизирани таксита, както и достигане на оперативна печалба от 400 милиарда долара. Ако тези цели се реализират, пазарната стойност на Tesla може да достигне 8,5 трилиона долара, а Мъск ще бъде възнаграден с около 400 милиона акции на стойност близо 1 трилион долара.
След гласуването Мъск излезе на сцената, танцувайки под аплодисментите на публиката, заявявайки, че компанията навлиза не просто в нова глава, а в „цяло нова книга“. Той насочи вниманието към хуманоидния робот Optimus – проект, който според него ще играе ключова роля в бъдещето на Tesla. Роботът, представен като прототип през 2022 г., е създаден да извършва опасни или повтарящи се задачи и използва същите системи с изкуствен интелект, които задвижват автомобилите на Tesla. Мъск подчерта, че Optimus ще бъде важен не само за фабриките, но и за ежедневието на хората, а според някои анализатори именно той е в центъра на „новата визия“ на компанията.
По време на срещата Мъск все пак засегна и темата за функцията FSD („напълно самостоятелно шофиране“), като заяви, че системата вече е „почти готова“ да позволи на шофьорите да извършват други дейности по време на път. Въпреки това, американските регулатори продължават разследванията заради инциденти, свързани с автономните автомобили на Tesla. Въпреки споровете и колебливите продажби през годината, акциите на компанията са се покачили с над 60% през последните шест месеца.
Няколко големи институционални фонда – включително норвежкият държавен фонд и американският CalPERS – отхвърлиха споразумението. Това направи подкрепата на индивидуалните акционери още по-решаваща. Преди вота бордът на Tesla активно лобираше за одобрението му чрез публична кампания, включваща видеа и изявления в подкрепа на Мъск. Според инвестиционния мениджър Катрин Ханън, новият пакет ще осигури на Мъск по-голям контрол върху компанията – нещо, към което той отдавна се стреми.
Правни експерти отбелязват, че това не е първият подобен случай – през 2018 г. Мъск вече постигна предсрочно поставените цели за растеж на Tesla, но по-късно съдия от Делауеър отмени предишния му пакет възнаграждения заради твърде близки отношения между него и борда. Сега, след като Tesla се пререгистрира в Тексас, новата сделка подлежи на съдебен преглед. Въпреки споровете, мнозина виждат в решението на акционерите ясен знак, че те са готови да заложат на визията и лидерството на Мъск, независимо от рисковете, които той носи със себе си.
