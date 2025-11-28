Авиокомпаниите се надпреварват да внедрят интернета на Мъск – ето кои 18 вече го предлагат

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Ултра бързата интернет услуга Starlink на Илон Мъск привлече още един авиопревозвач, докато популярността ѝ продължава да расте. Последната авиокомпания, която се включи е Dubai Airshow Emirates. Те обявиха, че от 23 ноември услугата ще бъде достъпна безплатно на борда на нейните самолети, съобщава The Business Insider.
Business Insider тества Starlink на първия полет на Qatar Airways с услугата през октомври миналата година. Скоростта достигна пик от 215 мегабита в секунда – достатъчно за видеоразговор без забавяне и по-бързо от множество кабелни интернет услуги. Starlink функционира чрез съзвездие от над 7000 сателита, което позволява интернет връзка в отдалечени райони, включително при полет над океан. Сателитите се намират в ниска околоземна орбита, което осигурява по-високи скорости, но същевременно затруднява астрономите.
Starlink не е единственият играч на пазара. JetBlue подписа договор за Amazon Leo – сходна услуга, която до момента е изстреляла едва 150 сателита. Друг конкурент във въздуха е Viasat, използван от Delta Air Lines и American Airlines. Компанията разполага с малко на брой сателити в геостационарна орбита, което води до по-голямо закъснение на сигнала.
Макар да има съперници, Starlink се стреми да затвърди доминацията си. С нарастването на популярността повече превозвачи може да се присъединят, за да не изостават от конкуренцията. Всички авиокомпании със Starlink предлагат услугата без такса, но някои изискват регистрация в програмите си за лоялни клиенти.
Ирландският национален превозвач е част от International Airlines Group (IAG), която обяви споразумението за Starlink в началото на ноември. Внедряването се планира за началото на 2026 г., като подробностите още се доуточняват за целия конгломерат.
Латвийската airBaltic изпълнява полети в Европа и Близкия изток само с Airbus A220. Тя бе първата европейска авиокомпания, въвела Starlink, и се надява да завърши инсталациите до края на годината.
Френският национален превозвач обяви договора със Starlink през септември миналата година, достъпен за членовете на програмата Flying Blue. Инсталацията започна това лято и обхваща и регионалния флот.
Air New Zealand съобщи, че работи със Starlink преди две години, а през юни я внедри на два вътрешни самолета, заявявайки, че услугата „в момента е във фазата на изпитания“.
След сливането с Hawaiian Airlines – първият голям превозвач със Starlink – Alaska Airlines обяви сделката през август. Услугата ще бъде достъпна от следващата година, а покриването на целия флот е планирано до 2027 г.
Британският национален превозвач, също част от IAG, заяви, че ще започне внедряването догодина и че услугата ще е безплатна за всички пътници.
Дубайската авиокомпания започва да въвежда Starlink още този месец и планира да оборудва всичките 232 самолета в експлоатация до средата на 2027 г. Emirates ще оперира и първия двупалубен Airbus A380 със Starlink.
Бюджетният превозвач на ОАЕ също обяви договор по време на Dubai Airshow. FlyDubai оперира само Boeing 737 и планира да инсталира Starlink на 100 машини от догодина.
Испанският национален превозвач, част от IAG, ще започне внедряването на Starlink от 2026 г., съобщиха от групата.
Чартърната авиокомпания JSX бе първата, която оборудва самолет с Starlink през 2023 г. Флотът ѝ се състои предимно от регионални машини Embraer.
Базираната в Барселона нискотарифна Level, също част от IAG, ще започне внедряване от 2026 г., според компанията майка.
Qatar Airways изпревари регионалния си конкурент Emirates, като обяви Starlink през май 2024 г. Към ноември превозвачът оперира над 100 широкофюзелажни самолета с услугата; тя е инсталирана на всички Boeing 777 и се въвежда на Airbus A350.
Скандинавският превозвач на Швеция, Дания и Норвегия обяви Starlink през януари и посочи, че внедряването започва в края на годината. Пътниците трябва да се регистрират в програмата EuroBonus за безплатен достъп.
United бе втората американска авиокомпания с договор за Starlink, но първата от „Голямата тройка“. Услугата вече е на повече от половината регионални самолети и се внедрява във флота. Пътниците получават известие предварително и трябва да се регистрират в MileagePlus за безплатен достъп.
Virgin Atlantic бе първата британска авиокомпания, която обяви договор със Starlink през юли. Инсталацията ще започне през втората половина на следващата година, а използването ѝ ще изисква регистрация в програмата Flying Club.
Още една нискотарифна дъщерна компания на IAG, Vueling ще започне внедряване от 2026 г.
Канадската WestJet започна инсталации през февруари; вече над 100 самолета Boeing 737 са оборудвани. Планът е всички 737-800 и 737 Max 8 да имат Starlink до края на годината. Безплатният достъп изисква регистрация в програмата за лоялност.
Японската бюджетна авиокомпания, дъщерна на Japan Airlines, беше ранeн ползвател и обяви договора в началото на 2023 г., макар услугата все още да не е пусната.
