Авиокомпаниите се надпреварват да внедрят интернета на Мъск – ето кои 18 вече го предлагат

Ултра бързата интернет услуга Starlink на Илон Мъск привлече още един авиопревозвач, докато популярността ѝ продължава да расте. Последната авиокомпания, която се включи е Dubai Airshow Emirates. Те обявиха, че от 23 ноември услугата ще бъде достъпна безплатно на борда на нейните самолети, съобщава The Business Insider.

Първата компания с интернет на борда

Снимка: pixabay

Business Insider тества Starlink на първия полет на Qatar Airways с услугата през октомври миналата година. Скоростта достигна пик от 215 мегабита в секунда – достатъчно за видеоразговор без забавяне и по-бързо от множество кабелни интернет услуги. Starlink функционира чрез съзвездие от над 7000 сателита, което позволява интернет връзка в отдалечени райони, включително при полет над океан. Сателитите се намират в ниска околоземна орбита, което осигурява по-високи скорости, но същевременно затруднява астрономите.

Конкуренцията не спи

Снимка: iStock

Starlink не е единственият играч на пазара. JetBlue подписа договор за Amazon Leo – сходна услуга, която до момента е изстреляла едва 150 сателита. Друг конкурент във въздуха е Viasat, използван от Delta Air Lines и American Airlines. Компанията разполага с малко на брой сателити в геостационарна орбита, което води до по-голямо закъснение на сигнала.

Макар да има съперници, Starlink се стреми да затвърди доминацията си. С нарастването на популярността повече превозвачи може да се присъединят, за да не изостават от конкуренцията. Всички авиокомпании със Starlink предлагат услугата без такса, но някои изискват регистрация в програмите си за лоялни клиенти.

Кои авиокомпании вече работят със Starlink?

AER LINGUS

Ирландският национален превозвач е част от International Airlines Group (IAG), която обяви споразумението за Starlink в началото на ноември. Внедряването се планира за началото на 2026 г., като подробностите още се доуточняват за целия конгломерат.

AIR BALTIC

Латвийската airBaltic изпълнява полети в Европа и Близкия изток само с Airbus A220. Тя бе първата европейска авиокомпания, въвела Starlink, и се надява да завърши инсталациите до края на годината.

AIR FRANCE

Френският национален превозвач обяви договора със Starlink през септември миналата година, достъпен за членовете на програмата Flying Blue. Инсталацията започна това лято и обхваща и регионалния флот.

AIR NEW ZEALAND

Air New Zealand съобщи, че работи със Starlink преди две години, а през юни я внедри на два вътрешни самолета, заявявайки, че услугата „в момента е във фазата на изпитания“.

ALASKA AIRLINES

След сливането с Hawaiian Airlines – първият голям превозвач със Starlink – Alaska Airlines обяви сделката през август. Услугата ще бъде достъпна от следващата година, а покриването на целия флот е планирано до 2027 г.

BRITISH AIRWAYS

Британският национален превозвач, също част от IAG, заяви, че ще започне внедряването догодина и че услугата ще е безплатна за всички пътници.

EMIRATES

Дубайската авиокомпания започва да въвежда Starlink още този месец и планира да оборудва всичките 232 самолета в експлоатация до средата на 2027 г. Emirates ще оперира и първия двупалубен Airbus A380 със Starlink.

FLYDUBAI

Бюджетният превозвач на ОАЕ също обяви договор по време на Dubai Airshow. FlyDubai оперира само Boeing 737 и планира да инсталира Starlink на 100 машини от догодина.

IBERIA

Испанският национален превозвач, част от IAG, ще започне внедряването на Starlink от 2026 г., съобщиха от групата.

JSX

Чартърната авиокомпания JSX бе първата, която оборудва самолет с Starlink през 2023 г. Флотът ѝ се състои предимно от регионални машини Embraer.

LEVEL

Базираната в Барселона нискотарифна Level, също част от IAG, ще започне внедряване от 2026 г., според компанията майка.

QATAR AIRWAYS

Qatar Airways изпревари регионалния си конкурент Emirates, като обяви Starlink през май 2024 г. Към ноември превозвачът оперира над 100 широкофюзелажни самолета с услугата; тя е инсталирана на всички Boeing 777 и се въвежда на Airbus A350.

SAS

Скандинавският превозвач на Швеция, Дания и Норвегия обяви Starlink през януари и посочи, че внедряването започва в края на годината. Пътниците трябва да се регистрират в програмата EuroBonus за безплатен достъп.

UNITED AIRLINES

United бе втората американска авиокомпания с договор за Starlink, но първата от „Голямата тройка“. Услугата вече е на повече от половината регионални самолети и се внедрява във флота. Пътниците получават известие предварително и трябва да се регистрират в MileagePlus за безплатен достъп.

VIRGIN ATLANTIC

Virgin Atlantic бе първата британска авиокомпания, която обяви договор със Starlink през юли. Инсталацията ще започне през втората половина на следващата година, а използването ѝ ще изисква регистрация в програмата Flying Club.

VUELING

Още една нискотарифна дъщерна компания на IAG, Vueling ще започне внедряване от 2026 г.

WESTJET

Канадската WestJet започна инсталации през февруари; вече над 100 самолета Boeing 737 са оборудвани. Планът е всички 737-800 и 737 Max 8 да имат Starlink до края на годината. Безплатният достъп изисква регистрация в програмата за лоялност.

ZIPAIR

Японската бюджетна авиокомпания, дъщерна на Japan Airlines, беше ранeн ползвател и обяви договора в началото на 2023 г., макар услугата все още да не е пусната.

