Икономиката на еврозоната расте повече от очакваното въпреки войната в Близкия изток

Основен принос за растежа има Ирландия

Икономиката на еврозоната е нараснала повече от очакваното през второто тримесечие на 2026 г.. Резултатът потвърждава устойчивостта на европейската икономика въпреки енергийния шок, предизвикан от войната в Близкия изток, предаде АФП.

Статистическата служба на Европейския съюз Евростат съобщи, че икономиката на 21-те държави от еврозоната е нараснала с 0,4% през периода април–юни.

Резултатът е над прогнозите както на икономистите, анкетирани от "Блумбърг", които очакваха ръст от 0,2%, така и на анализаторите на финансовата платформа FactSet, прогнозирали увеличение от 0,1%.

Евростат ревизира и данните за първото тримесечие на годината, като вече отчита нулев растеж вместо публикувания през юни спад от 0,2%. Това разсея опасенията за техническа рецесия, която се определя като две поредни тримесечия на икономически спад.

Данните показват, че европейската икономика се справя по-добре от очакваното с последиците от войната между САЩ и Иран, започнала по-рано тази година.

„Продължаващият стабилен растеж на икономиката на еврозоната показва, че домакинствата и компаниите не са ограничили значително разходите си заради войната с Иран“, заяви главният икономист за Европа в Capital Economics Андрю Кенингам.

„Смятаме, че икономиката ще продължи да расте стабилно и през втората половина на годината. Като цяло публикуваните днес данни показват, че икономиката се справя доста добре с последиците от войната с Иран“, допълни той.

Основен принос за растежа има Ирландия, чиято икономика се е разширила с 3,9% през второто тримесечие след спад от 7% през първите три месеца на годината.

Големите колебания в ирландските данни обаче не отразяват реалната икономическа активност, а счетоводните операции на мултинационални компании, включително големи фармацевтични и технологични корпорации, които са избрали Ирландия за своя европейска база заради ниските корпоративни данъци.

Според Capital Economics, ако Ирландия бъде изключена от изчисленията, растежът на икономиката на еврозоната би бил около 0,25%, пише БГНЕС.

Консултантската компания отчита положителен принос и от най-големите европейски икономики - Германия, Франция и Италия.

В Германия обаче темпът на растеж се е забавил до 0,2% през второто тримесечие, след като през първото икономиката се разшири с 0,4%.

Миналия месец Европейската централна банка понижи прогнозата си за растежа на еврозоната през 2026 г. от 0,9% на 0,8%.