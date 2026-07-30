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Свят Икономиката на еврозоната расте повече от очакваното въпреки войната в Близкия изток

Икономиката на еврозоната расте повече от очакваното въпреки войната в Близкия изток

Свят

bTV Бизнес екип

Основен принос за растежа има Ирландия

Икономиката на еврозоната е нараснала повече от очакваното през второто тримесечие на 2026 г.. Резултатът потвърждава устойчивостта на европейската икономика въпреки енергийния шок, предизвикан от войната в Близкия изток, предаде АФП. 

Статистическата служба на Европейския съюз Евростат съобщи, че икономиката на 21-те държави от еврозоната е нараснала с 0,4% през периода април–юни.

Резултатът е над прогнозите както на икономистите, анкетирани от "Блумбърг", които очакваха ръст от 0,2%, така и на анализаторите на финансовата платформа FactSet, прогнозирали увеличение от 0,1%.

Евростат ревизира и данните за първото тримесечие на годината, като вече отчита нулев растеж вместо публикувания през юни спад от 0,2%. Това разсея опасенията за техническа рецесия, която се определя като две поредни тримесечия на икономически спад.

Данните показват, че европейската икономика се справя по-добре от очакваното с последиците от войната между САЩ и Иран, започнала по-рано тази година.

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„Продължаващият стабилен растеж на икономиката на еврозоната показва, че домакинствата и компаниите не са ограничили значително разходите си заради войната с Иран“, заяви главният икономист за Европа в Capital Economics Андрю Кенингам.

„Смятаме, че икономиката ще продължи да расте стабилно и през втората половина на годината. Като цяло публикуваните днес данни показват, че икономиката се справя доста добре с последиците от войната с Иран“, допълни той.

Основен принос за растежа има Ирландия, чиято икономика се е разширила с 3,9% през второто тримесечие след спад от 7% през първите три месеца на годината.

Големите колебания в ирландските данни обаче не отразяват реалната икономическа активност, а счетоводните операции на мултинационални компании, включително големи фармацевтични и технологични корпорации, които са избрали Ирландия за своя европейска база заради ниските корпоративни данъци.

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Според Capital Economics, ако Ирландия бъде изключена от изчисленията, растежът на икономиката на еврозоната би бил около 0,25%, пише БГНЕС.

Консултантската компания отчита положителен принос и от най-големите европейски икономики - Германия, Франция и Италия.

В Германия обаче темпът на растеж се е забавил до 0,2% през второто тримесечие, след като през първото икономиката се разшири с 0,4%.

Миналия месец Европейската централна банка понижи прогнозата си за растежа на еврозоната през 2026 г. от 0,9% на 0,8%.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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