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Свят EK обяви покана за участие в търг за изграждането на 7 гигафабрики за изкуствен интелект

EK обяви покана за участие в търг за изграждането на 7 гигафабрики за изкуствен интелект

Свят

bTV Бизнес екип

Процесът на обществени поръчки ще бъде разделен на два лота

Европейската комисия обяви покана за участие в търг за изграждането на до седем гигафабрики за изкуствен интелект. Инициативата е подкрепена с до 10 милиарда евро финансиране от ЕС и национални фондове и се очаква да набере поне 20 милиарда евро частни инвестиции.

"Гигафабриките за изкуствен интелект ще комбинират усъвършенствани ИИ процесори, софтуерни и облачни технологични пакети, високоскоростна свързаност и енергийно ефективни центрове за данни", заяви ЕК.

Търгът е отворен за консорциуми или дружества със специално предназначение, състоящи се от компании, публични организации, инвеститори и други партньори.

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Комисията обясни, че процесът на обществени поръчки ще бъде разделен на два лота. В първия лот четири проекта ще отговарят на условията за финансиране до 500 милиона евро всеки, в зависимост от разгърнатия капацитет. Във втория лот три проекта ще бъдат финансирани с до 1 милиард евро всеки, с повишени изисквания за капацитет в сравнение с първия лот.

Поканата за участие в търга приключва на 12 ноември 2026 г., предаде БНР.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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