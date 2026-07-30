EK обяви покана за участие в търг за изграждането на 7 гигафабрики за изкуствен интелект

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Процесът на обществени поръчки ще бъде разделен на два лота
Европейската комисия обяви покана за участие в търг за изграждането на до седем гигафабрики за изкуствен интелект. Инициативата е подкрепена с до 10 милиарда евро финансиране от ЕС и национални фондове и се очаква да набере поне 20 милиарда евро частни инвестиции.
"Гигафабриките за изкуствен интелект ще комбинират усъвършенствани ИИ процесори, софтуерни и облачни технологични пакети, високоскоростна свързаност и енергийно ефективни центрове за данни", заяви ЕК.
Търгът е отворен за консорциуми или дружества със специално предназначение, състоящи се от компании, публични организации, инвеститори и други партньори.
Комисията обясни, че процесът на обществени поръчки ще бъде разделен на два лота. В първия лот четири проекта ще отговарят на условията за финансиране до 500 милиона евро всеки, в зависимост от разгърнатия капацитет. Във втория лот три проекта ще бъдат финансирани с до 1 милиард евро всеки, с повишени изисквания за капацитет в сравнение с първия лот.
Поканата за участие в търга приключва на 12 ноември 2026 г., предаде БНР.
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