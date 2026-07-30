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БГ Бизнес Бившият Хлебозавод в Русе отново е обявен за продажба

Бившият Хлебозавод в Русе отново е обявен за продажба

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Цената е 8,7 млн. евро

Бившият Хлебозавод в Русе отново е обявен за продажба. След като „София Франс Ауто“ го купи от Община Русе за близо 4,4 млн. лв., сега дилърът на автомобили го продава за сумата от 8,7 млн. евро.

Офертата за продажба обхваща два съседни урбанизирани парцела с обща площ 18 980 кв.м и приблизително 12 000 кв.м съществуваща РЗП, разположени в Източна промишлена зона, ул. "Потсдам" 1, пише "Русе Медиа".

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Пакетът се продава за 8 700 000 евро, като включва земя, сгради, инфраструктура и развоен резерв готова платформа за незабавно използване или поетапно развитие.

Оценката на агенцията е, че активът предлага контрол върху цял градски индустриален пакет земя, сгради, инфраструктура и потенциал за развитие. Най-подходящ е за стратегически инвеститор, индустриален оператор или девелопър, който търси бърза физическа база и гранична логистика между България и Румъния.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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