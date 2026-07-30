Литър бензин А95 се продава средно за 1,54 евро, а дизелът - за 1,73 евро

Към края на юли сравнително високи остават средните цени на основните горива

Към края на юли сравнително високи остават средните цени на основните горива в България.

Литър бензин А95 се продава средно за 1,54 евро, а средната цена на дизела е 1,73 евро за литър. Автогазът се предлага средно за 0,65 евро за литър, а метанът – за 1,27 евро за килограм. Средната цена на дизел плюс е 1,93 евро за литър, докато бензин А98 се продава средно за 1,75 евро. Данните са без промяна спрямо предходния ден.

За сравнение, в Хърватия литър бензин А95 струва средно 1,57 евро, а дизелът – 1,63 евро. В Босна и Херцеговина средните цени са съответно 1,43 евро за бензин и 1,51 евро за дизел. В Белгия бензинът се продава средно за 1,91 евро за литър, а дизелът – за 2,15 евро, пише БГНЕС.

Във вторник цените на петрола се понижиха значително на фона на продължаващото затишие на бойните действия в Близкия изток и заявките на Вашингтон за възобновяване на дипломатическите усилия. Около 19:00 часа българско време цената на сорта Brent от Северно море с доставка през септември спадна с 5,29% до 83,69 долара за барел.

Американският лек суров петрол West Texas Intermediate (WTI) с доставка през септември поевтиня с 4,99% до 78,49 долара за барел, след като за кратко също отчете спад от над 5%.