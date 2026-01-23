Гренландия: Какви природни ресурси притежава островът?

Общо 25 от 34-те минерала, определени от ЕК като „критични суровини“, се намират в Гренландия

Доналд Тръмп ясно даде да се разбере, че има апетит към Гренландия. Сега той твърди, че е осигурил „рамка“ на бъдещо споразумение, което да обхване отбраната на острова – сделка, която по думите му включва права върху редкоземните минерали.

Природни ресурси

Снимка: EPA

И така, какви природни ресурси има Гренландия? Смята се, че под Гренландия лежат големи залежи от петрол и природен газ, пише BBC.

Също така се твърди, че островът е дом на по-голямата част от суровините, считани за ключови за електрониката, зелената енергия и други стратегически и военни технологии – достъп до които Тръмп се стреми да осигури за САЩ.

Общо 25 от 34-те минерала, определени от Европейската комисия като „критични суровини“, се намират в Гренландия, включително графит, ниобий и титан, сочи Геоложкото проучване на Дания и Гренландия за 2023 г.

Стратегическото значение на Гренландия „не е само отбрана“, заяви сенаторът републиканец от Тексас Тед Круз по време на изслушване в Сената миналата година относно потенциалното придобиване на острова, като посочи „огромните резерви на редкоземни елементи“.

Тръмп понякога омаловажава значението на тези ресурси, като се позовава на, по думите му, нарастващото руско и китайско влияние в региона, за да оправдае твърдението си, че САЩ трябва да „притежават“ острова.

„Искам Гренландия за сигурност – не я искам за нищо друго“, каза той пред репортери на Световния икономически форум в Давос в сряда, частично изтъквайки и трудността на проучванията в Арктика. „Трябва да копаете 25 фута през леда, за да стигнете до него. Това не е, не е нещо, което много хора ще направят или биха искали да направят.“

Стратегически интереси и сигурност

Но достъпът до природните ресурси на острова стои като основен фактор за администрацията, която поставя американската икономика в центъра на геополитическата си визия и превърна борбата с доминацията на Китай в индустрията на редкоземните елементи в приоритет.

Интересът на Тръмп да контролира Гренландия е „главно за достъп до тези ресурси и за блокиране на достъпа на Китай“, според Стивън Лами, професор по международни отношения в Университета на Южна Калифорния.

Още преди втория мандат на Тръмп, САЩ затягаха връзките си с Гренландия, включително чрез повторно отваряне на консулството си в столицата Нуук през 2020 г., в отговор на разширяващото се военно присъствие на Русия и Китай в Арктика.

След като Тръмп се върна на власт, неговите съюзници изтъкват търговския потенциал на острова, тъй като покачващите се температури разширяват морските маршрути и възможностите за проучване на рибните ресурси и други природни богатства, особено онези, свързани с отбраната, като енергия и критични минерали, които администрацията смята за приоритет.

„Става дума за корабни коридори. Става дума за енергия. Става дума за риболов. И, разбира се, става дума за вашата мисия, която е да ни пазите в безопасност и да наблюдавате космоса, да следите нашите противници и да гарантирате, че американският народ може да спи спокойно в домовете си ден след ден“, каза Майк Уолц, настоящ посланик на САЩ в ООН и тогавашен съветник по националната сигурност на Тръмп, пред американските войници, разположени в Гренландия миналата година.

А губернаторът на Луизиана Джеф Ландри заяви пред CNBC този месец, че Тръмп е „бизнес президент“, който вярвал, че островът представлява „по-устойчива възможност за търговия“.

През лятото администрацията на Тръмп одобри възможността да подкрепи минен проект на американска компания в Гренландия посредством финансиране от 120 млн. долара (90 млн. паунда) от Експорт-Импорт банката на Съединените щати.

Планът надгражда други сделки, които администрацията на Тръмп сключи с Австралия и Япония, както и с частни фирми, за да осигури достъпа на САЩ до добив и производство на редкоземни елементи – индустрия, която в момента е доминирана от Китай.

Трудности и перспективи пред добива

Снимка: Ройтерс

Но критици на плановете на Тръмп за острова казват, че не е ясно защо контролната роля на САЩ би била необходима, за да се осигури достъп до ресурсите на Гренландия. Анализатори също предупреждават, че усвояването им е по-лесно да се каже, отколкото да се направи.

Сред другите предизвикателства добивът в Гренландия в момента е скъп и затруднен от сурови климатични условия, липса на инфраструктура и ограничена работна сила, посочва Лами.

Докато разрешителни за проучване са издадени за 100 блока от острова, в Гренландия работят само две действащи мини.

