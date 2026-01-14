Защо Гренландия е толкова важна за Доналд Тръмп?

Два дни след залавянето на венецуелския президент Мадуро, Тръмп обяви намерението си за анексиране на Гренландия

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ трябва да „владеят“ Гренландия, за да попречат на Русия и Китай да го направят, предаде ВВС. Администрацията обмисля закупуването на полуавтономната територия, която принадлежи на Дания (страна член на НАТО), но не изключва възможността за анексирането ѝ със сила.

Снимка: Reuters

Защо Гренландия?

Интересът на Доналд Тръмп към Гренландия се обяснява с три основни фактора: стратегическото значение на острова за националната сигурност на САЩ, наличието на потенциални находища на нефт и газ край бреговете му и огромните залежи от редкоземни минерали, скрити под леда и почвата.

Два дни след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро Доналд Тръмп изненада световната общественост, като обяви намерението си за анексиране на Гренландия. В изказване пред журналисти на борда на „Еър Форс Уан“ той подчерта, че островът е необходим за националната сигурност на САЩ и го определи като стратегически ключов. По думите му Гренландия е практически откъсната от света заради руско и китайско корабно присъствие, а Дания не полага достатъчно усилия за сигурността ѝ.

Снимка: Reuters

За наблюдателите на политическата кариера на Тръмп тази позиция не е изненадваща. Още през първия си мандат той изрази желание да закупи полуавтономната територия, но срещна категоричен отказ от властите в Нуук и Копенхаген. След преизбирането си Тръмп отново насочи вниманието си към острова, този път без да изключва използването на военна сила, което предизвика остра реакция сред жителите и политическото ръководство на Гренландия, както и публични протести срещу идеята за анексиране.

Всичко за Гренландия

Гренландия е автономна територия, свързана с Дания от 1721 г., с население от около 57 000 души. За мнозина тя остава далечна и студена земя, обвита в митове и легенди, включително и такива за произхода на Дядо Коледа. Въпреки романтичния образ обаче, островът е най-големият в света и от десетилетия заема важно място в стратегическите планове на САЩ, които поддържат военно присъствие там още от Втората световна война.

Снимка: EPA

Геостратегическото значение на Гренландия се засилва допълнително с климатичните промени и отварянето на нови арктически морски маршрути, които значително съкращават пътя между Европа и Азия. Наред с това потенциалните енергийни ресурси – нефт и природен газ – и огромните залежи от редкоземни елементи превръщат острова в ключов фактор за енергийната и икономическата сигурност на САЩ, особено в контекста на зависимостта от китайски доставки на критични минерали.

Възможна американска анексия на Гренландия би имала сериозни последици за ЕС и НАТО, тъй като би поставила под въпрос принципите на суверенитет и взаимна отбрана. Докато европейските лидери изразяват подкрепа за териториалната цялост на Дания и Гренландия, в същото време в Брюксел и в Алианса се усеща предпазливост, породена от опасения за по-широки геополитически и военни сътресения, които подобен ход би могъл да предизвика.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN