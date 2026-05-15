Градове на богатите, в които живеят само туристи

bTV Бизнес екип

Това са градове с изключително високи цени

В последните години все по-често се говори за феномена на т.нар. „градове на богатите“ - места, в които животът постепенно се подчинява не на нуждите на местните жители, а на интересите на богатите туристи, собствениците на луксозни имоти и краткосрочните наеми. Това са градове с изключително високи цени на недвижимите имоти, където обикновените хора трудно могат да си позволят да живеят, а туризмът определя ритъма на ежедневието.

Макар че в тези градове все още има постоянно население, неговият профил е доминиран от заможни хора, а голяма част от жилищата се използват като втори или трети домове. В резултат много местни жители са принудени да се изселят, тъй като разходите за живот стават непосилни.

Венеция

Венеция е един от най-ярките примери за подобна трансформация. Градът приема милиони туристи всяка година, а историческият му център постепенно се превръща в своеобразен „музей на открито“. Все повече апартаменти се отдават краткосрочно на туристи чрез онлайн платформи, докато постоянните жители намаляват. Високите цени, шумът и ежедневните неудобства карат много венецианци да напуснат родния си град.

Аспен

Аспен е световноизвестен зимен курорт, предпочитан от знаменитости, милиардери и представители на световния елит. Огромна част от имотите там са луксозни ваканционни жилища, които остават празни през по-голямата част от годината. Това води до сериозен недостиг на достъпни жилища за хората от средната класа и за работещите в туристическия сектор.

Сен Тропе

През летните месеци Сен Тропе се превръща в притегателен център за супербогатите. Луксозните яхти, скъпите хотели и частните вили определят атмосферата на града. Туризмът от висок клас е толкова доминиращ, че постоянното присъствие на местни жители остава почти незабележимо.

Монако

Монако е уникален пример за място, където богатството е концентрирано в изключително малка територия. Градът-държава е известен с едни от най-скъпите имоти в света и с огромния брой милионери и милиардери, които живеят там. Освен че е данъчен рай, Монако е и водеща дестинация за луксозен туризъм, привличаща богати посетители от всички континенти.

Санторини

Санторини, и по-специално градовете Фира и Ия, са сред най-посещаваните туристически места в Европа. Белите къщи с изглед към Егейско море са превърнати основно в хотели, ваканционни вили и луксозни места за настаняване. Местните жители в голяма степен работят в сферата на услугите, докато голяма част от имотите се купуват с инвестиционна или туристическа цел.

Какво обединява тези градове?

Тези места имат няколко общи характеристики:

  • Изключително висока концентрация на богатство – супербогатите инвестират в ограничен брой престижни дестинации;
  • Икономика, зависима от туризма – почти всички бизнеси са насочени към обслужване на посетители;
  • Недостъпни имоти – цените на жилищата и наемите са непосилни за хората с нормални доходи;
  • Изместване на местното население – традиционните общности постепенно изчезват.

Според различни международни анализи и класации, богатите хора все по-често концентрират инвестициите си именно в такива градове, което променя тяхната социална и културна структура.

За разлика от тях, мегаполиси като Ню Йорк и Лос Анджелис също имат огромна концентрация на богатство, но все още успяват да запазят разнообразно местно население и икономика, базирана на множество различни индустрии. Феноменът на „градовете на богатите“ поставя важни въпроси за бъдещето на урбанизацията, социалното неравенство и правото на хората да живеят в собствените си градове. Докато туризмът носи приходи и развитие, прекомерната му доминация може да превърне живите градове в красиви, но празни декори за богатите посетители.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

