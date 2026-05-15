Годишната инфлация в България през април достигна 6,8%

През март 2026 г. годишната инфлация беше 4,1 на сто

През април 2026 г. месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 1,8 на сто, а годишната - 6,8 на сто. Инфлацията от началото на годината (април 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 3,7 на сто. Средногодишната инфлация за периода май 2025 - април 2026 г. спрямо периода май 2024 - април 2025 г. е 4,8 на сто, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Според експресната предварителна оценка на НСИ през април 2026 г. се очакваше месечната инфлация да бъде 2 на сто, а годишната инфлация - 7,1 на сто, показва справка в НСИ.

През март 2026 г. месечната инфлация беше 0,9 на сто, а годишната - 4,1 на сто. Според експресната предварителна оценка на НСИ през март очакваната месечна инфлация беше 0,7 на сто, а годишната - 3,9 на сто. Флаш инфлацията за февруари беше 0,3 на сто на месечна база и 3,3 на сто на годишна, а окончателните стойности бяха съответно - 0,4 на сто, и 3,3 на сто. По експресни оценки годината започна с очаквана месечна инфлация от 0,7 на сто и годишна - 3,6 на сто, а по окончателни данни на НСИ през януари 2026 г. месечната инфлация беше 0,6 на сто, а годишната - 3,5 на сто.

Движението на цените през април

Според ИПЦ през април 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи: Транспорт“ - с 9 на сто; „Облекло и обувки“ - със 7,9 на сто; „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - с 1,7 на сто; „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - с 0,8 на сто; „Образователни услуги“ - с 0,8 на сто; „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - с 0,7 на сто; „Услуги на ресторанти и хотели“ - с 0,5 на сто; „Информация и комуникация“ - с 0,5 на сто; „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - с 0,5 на сто; „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - с 0,3 на сто; „Здравеопазване“ - с 0,2 на сто; „Застрахователни и финансови услуги“ - с 0,2 на сто.

По-ниски са цените на стоките и услугите в групите: „Развлечения, спорт и култура“ - с 1,6 на сто.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (април 2026 г. спрямо април 2023 г.) е 13,1 на сто, а за последните пет години (април 2026 г. спрямо април 2021 г.) е 44,5 на сто.

Индекс на цените за малката кошница

През април 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е 1,5 на сто, а годишното изменение за април 2026 г. спрямо април 2025 г. е 4,5 на сто, предаде БТА.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 процента от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 2 на сто; нехранителни стоки - увеличение с 1,8 на сто; услуги - увеличение с 0,1 на сто.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN