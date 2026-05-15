В кои сектори у нас са наети най-много служители?

Средната брутна месечна работна заплата за март е 1 475 евро

Всяка година броят на наетите лица се променя, спрямо нуждите на различните сектори. По предварителни данни на НСИ броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2026 г. се увеличава с 9,8 хиляди, или с 0,4%, спрямо края на декември 2025 г., достигайки 2,35 милиона души. Най-сериозен ръст спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. е отчетен в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Други дейности“ – с по 2,7%, следвани от „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 2,3%, и „Строителство“ – с 2,0%.

Снимка: iStock

В същото време най-голям спад на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистриран в сектора „Финансови и застрахователни дейности“, където намалението достига 1,4%. На годишна база, в сравнение с края на март 2025 г., броят на наетите лица намалява с 0,4 хиляди. Най-значително понижение се наблюдава в „Преработваща промишленост“ – с 14,6 хиляди души, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4,6 хиляди, както и в „Административни и спомагателни дейности“ – с 1,6 хиляди, предава БГНЕС.

Най-голямо увеличение има в секторите „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 12,6 хиляди души, и „Строителство“ – с 2,9 хиляди. В процентно изражение най-сериозен спад е отчетен в „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7,1%, както и в „Преработваща промишленост“ и „Операции с недвижими имоти“ – с по 3,3%. Най-голямо увеличение е регистрирано при „Хуманно здравеопазване и социална работа“, където ръстът достига 6,2%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2026 г. е 1 381 евро, за февруари – 1 365 евро, а за март – 1 475 евро. През първото тримесечие на 2026 г. средната месечна заплата достига 1 407 евро, което представлява увеличение от 2,8% спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. Най-голям ръст на средните възнаграждения е отчетен в секторите „Финансови и застрахователни дейности“ – с 9,7%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8,4%, както и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 8,2%.