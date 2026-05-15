Роналдо инвестира в спортен стрийминг преди Световното първенство

Кристиано Роналдо придоби дял в компанията, която стои зад португалска стрийминг платформа Така той добавя нова инвестиция в сферата на спортните медии към вече разширяващото се си бизнес портфолио. Каналът ще има задачата да излъчва 34 мача от Световното първенство през 2026 г. на живо и безплатно за зрителите, включително всички срещи на португалския национален отбор по футбол, предава Еuronews.

LiveModeTV стартирана през декември 2025 г. в Бразилия и предлага безплатно стриймване на спортни събития през интернет. Това е първият проект извън Бразилия, като платформата вече работи на територията на Португалия. Според португалския спортен вестник A Bola, платформата ще излъчва на живо и безплатно общо 34 мача от Мондиал 2026, включително всички срещи на Португалия.

В изявление, изпратено до Bloomberg, Роналдо заявява, че спортът „може да промени живота“ и че партньорството цели да „обогати екосистемата“, като разшири обхвата и ангажираността на големите състезания чрез излъчвания в YouTube и съдържание, разпространявано в различни социални медийни платформи за всички.

През последните години Роналдо постепенно разширява инвестиционната си дейност извън футбола. Портфолиото му включва участия в медии като португалската група Medialivre и филмовото студио UR-Marv, съвместно с режисьора Матю Вон, както и инвестиции във футболния клуб UD Almería, компанията за изкуствен интелект Perplexity, хотелската група Grupo Pestana, клиниките Insparya, софтуерната компания HBL Pro2col Software LLC и производителя на порцелан Vista Alegre. Част от проектите се развиват под марката CR7.