Европейски остров отваря отново за туристи след петгодишно затваряне

Островът Свети Стефан в Черна гора ще бъде отворен отново за туристи това лято, след петгодишен спор около достъпа до плажовете. Той е разположен на Будванската ривиера и ще посреща гости от юли, след постигнато споразумение между правителството на Черна гора и концесионерите на острова.

Популярната дестинация беше затворена през 2021 г. след продължила около десетилетие съдебна битка за правото на местните жители да имат достъп до плажа. По силата на постигнатото споразумение местните жители ще имат свободен достъп до два от трите плажа около комплекса, докато един плаж ще остане изцяло за гостите на хотела, съобщава Euronews.

Жителите ще могат да ползват плажовете Свети Стефан и Кралския плаж, докато плажът Кралица ще бъде запазен. Преди това част от плажовете, включително Кингс и Куинс, са били достъпни само за хотелските гости. Укрепеният остров от XV век се намира на адриатическото крайбрежие и е свързан със сушата чрез тясна пясъчна ивица. От 22 май ще бъде отворена и резиденцията Villa Miločer, като цените започват от около 1323 паунда на вечер.

Какво още знаем за острова?

Живописният черногорски остров Свети Стефан има бурна и многопластова история. Разположен край Будва, той е преминал през различни етапи – от рибарско селище до социалистически туристически проект, а по-късно до световно разпознаваема луксозна дестинация.

Островът някога е бил важно укрепено селище с крепост, около което са живели около 400 души, а къщите са били изградени върху всяка налична скала. След Втората световна война жителите са преместени на континента, а мястото е превърнато в туристически комплекс тип „град-хотел“, който по-късно се утвърждава като символ на лукса и е посещаван от световни знаменитости и политици. След период на упадък през 90-те години, Свети Стефан е възроден през 2007 г. от Aman Resorts, но достъпът до него остава строго ограничен и почти изцяло запазен за хотелски гости.