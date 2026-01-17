Най-опасните градове в Европа: На първо място е град от най-популярната туристическа страна

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Това е най-скъпият музей в света: AEЦ, ĸойто ниĸoгa нямa дa зapaбoти
От ентусиазъм към съмнение
Вижте коя е тя
Според нова класация на изследователската компания Numbeo, френският метрополис Марсилия е обявен за най-опасния град в Европа. Следват го Бирмингам и Ковънтри в Обединеното кралство, както и Гренобъл във Франция. Сред десетте най-опасни европейски града са още Неапол, Монпелие, Лион, Брадфорд, Нант и Лиеж в Белгия, пише списание Fenix.
Класацията е съставена въз основа на няколко критерия. Взети са предвид действителните нива на престъпност, както и субективното чувство за сигурност на жителите, включително страх от кражба с взлом, кражба и физически нападения. Оценени са също корупцията и подкупите.
Що се отнася до Австрия, Виена е на 115-то място от общо 153 европейски града, докато Грац е на 121-во място. Хага, Тампере и Айндховен се открояват сред най-безопасните европейски градове.
В световен мащаб най-опасният град е Питермарицбург в Южна Африка, следван от Претория, Каракас във Венецуела и Порт Морсби в Папуа Нова Гвинея.
От друга страна, според Numbe, най-безопасните градове в света се намират в Обединените арабски емирства, а именно Абу Даби, Рас Ал Хайма и Аджман.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
От ентусиазъм към съмнение
Геймърите искат да излязат отвъд екрана и да се потопят в реални локации
След като не успяла от първия път, тя продължила да се явява всеки ден