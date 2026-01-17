Най-опасните градове в Европа: На първо място е град от най-популярната туристическа страна

Вижте коя е тя

Според нова класация на изследователската компания Numbeo, френският метрополис Марсилия е обявен за най-опасния град в Европа. Следват го Бирмингам и Ковънтри в Обединеното кралство, както и Гренобъл във Франция. Сред десетте най-опасни европейски града са още Неапол, Монпелие, Лион, Брадфорд, Нант и Лиеж в Белгия, пише списание Fenix.

Класацията е съставена въз основа на няколко критерия. Взети са предвид действителните нива на престъпност, както и субективното чувство за сигурност на жителите, включително страх от кражба с взлом, кражба и физически нападения. Оценени са също корупцията и подкупите.

Що се отнася до Австрия, Виена е на 115-то място от общо 153 европейски града, докато Грац е на 121-во място. Хага, Тампере и Айндховен се открояват сред най-безопасните европейски градове.

В световен мащаб най-опасният град е Питермарицбург в Южна Африка, следван от Претория, Каракас във Венецуела и Порт Морсби в Папуа Нова Гвинея.

От друга страна, според Numbe, най-безопасните градове в света се намират в Обединените арабски емирства, а именно Абу Даби, Рас Ал Хайма и Аджман.

