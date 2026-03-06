Гръцките лекари ще получават допълнителни пари, ако работят на острови с под 4000 жители

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
София Тех Парк иска да бъде включен като ускорител от мрежата DIANA на НАТО
Това ще открие нови възможности на българските иноватори
Програмата ще продължи седем години
Допълнително възнаграждение от 1500 евро месечно ще получават гръцки лекари, които се съгласят да работят на 47 малки острова с под 4000 жители, обяви в своя фейсбук профил премиерът на страната Кириакос Мицотакис, цитиран от местни медии.
В публикацията Мицотакис уточнява, че допълнителните средства ще бъдат в нетен размер и необлагаеми с данъци. „На практика това почти удвоява заплатата им“, посочи той.
„Много лекари се колебаят да отидат да работят на малки острови, особено през зимата, и аз го разбирам. Условията са трудни, а нуждите са големи. Затова даваме още един наистина силен стимул, за да служат на най-малките острови на нашата страна“, каза още Мицотакис.
Електронното издание на в. „Катимерини“ съобщи, че премиерът Мицотакис е споменал инициативата и по време вчерашната си реч в правителствената резиденция „Максиму“, където е бил домакин на събитие, посветено на дарението на благотворителната фондация „Стелиос Хадзийоану“ към Националната здравна система с цел финансова подкрепа на медиците, които работят на малките острови.
Програмата е на стойност около 10 млн. евро. Тя ще продължи седем години и предвижда около 80 лекари на 47 малки острова да получават допълнителното възнаграждение към заплатите си, съобщи БТА.
Гръцките медии припомнят, че недостигът на лекари на малките острови е дългогодишен проблем заради изолацията, трудните условия на работа и по-високите разходи за живот, особено през зимата. През годините държавата е въвеждала различни стимули, но много позиции остават незаети и понякога се налага лекари да бъдат временно командировани от други райони. Новата инициатива е различна, защото за първи път частна фондация финансира директно допълнително възнаграждение за лекарите.
Това ще открие нови възможности на българските иноватори
Природният газ се продаваше на цена от 32 евро за мегаватчас на 27 февруари