Гръцките лекари ще получават допълнителни пари, ако работят на острови с под 4000 жители

Програмата ще продължи седем години

Допълнително възнаграждение от 1500 евро месечно ще получават гръцки лекари, които се съгласят да работят на 47 малки острова с под 4000 жители, обяви в своя фейсбук профил премиерът на страната Кириакос Мицотакис, цитиран от местни медии.

В публикацията Мицотакис уточнява, че допълнителните средства ще бъдат в нетен размер и необлагаеми с данъци. „На практика това почти удвоява заплатата им“, посочи той.

„Много лекари се колебаят да отидат да работят на малки острови, особено през зимата, и аз го разбирам. Условията са трудни, а нуждите са големи. Затова даваме още един наистина силен стимул, за да служат на най-малките острови на нашата страна“, каза още Мицотакис.

Електронното издание на в. „Катимерини“ съобщи, че премиерът Мицотакис е споменал инициативата и по време вчерашната си реч в правителствената резиденция „Максиму“, където е бил домакин на събитие, посветено на дарението на благотворителната фондация „Стелиос Хадзийоану“ към Националната здравна система с цел финансова подкрепа на медиците, които работят на малките острови.

Програмата е на стойност около 10 млн. евро. Тя ще продължи седем години и предвижда около 80 лекари на 47 малки острова да получават допълнителното възнаграждение към заплатите си, съобщи БТА.

Гръцките медии припомнят, че недостигът на лекари на малките острови е дългогодишен проблем заради изолацията, трудните условия на работа и по-високите разходи за живот, особено през зимата. През годините държавата е въвеждала различни стимули, но много позиции остават незаети и понякога се налага лекари да бъдат временно командировани от други райони. Новата инициатива е различна, защото за първи път частна фондация финансира директно допълнително възнаграждение за лекарите.