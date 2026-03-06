×

БГ Бизнес БВП на България за 2025 г. се увеличава с 3,1%

БВП на България за 2025 г. се увеличава с 3,1%

БГ Бизнес

bTV Бизнес Новините

На човек от населението се падат 18 060 евро

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България за 2025 г., получен като сума от тримесечни данни, се увеличава в реално изражение с 3,1 на сто спрямо 2024 година, по предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). БВП за 2024 г. се увеличи с 2,8 на сто спрямо 2023 г., също по предварителни данни, сочи справка в НСИ. 

За 2025 г. БВП достига номинален стойностен обем от 116,018 млрд. евро. На човек от населението се падат 18 060 евро. Брутната добавена стойност възлиза на 100,934 млрд. евро по текущи цени. Реалният стойностен обем на показателя е с 2,6 на сто по-висок в сравнение с този, достигнат през 2024 година.

Цената на природния газ на хъба TTF се понижи до 50 евро за мегаватчас

Справка в НСИ сочи, че за 2024 г. номиналният стойностен обем на БВП е бил 103,441 млрд. евро, като на човек от населението са се падали 16 052 евро, пише БТА. 

През 2025 година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2,8 на сто, което е увеличение с 0,1 процентни пункта спрямо 2024 година. Индустриалният сектор създава 24,4 на сто от добавената стойност на икономиката, което е увеличение с 0,2 процентни пункта спрямо 2024 година. Секторът на услугите намалява до 72,8 на сто, при 73,1 на сто през 2024 година.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

