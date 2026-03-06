Електронните легенди Underworld оглавяват втория ден на Sofia Live Festival 2026

Фестивалът ще се проведе на 27 и 28 юни

На 27 и 28 юни 2026 г. Vidas Art Arena в Борисовата градина отново ще се превърне в епицентър на живата музика. След като 27 юни вече очертава експлозивен старт с IDLES и Three Days Grace, SOFIA LIVE FESTIVAL добавя нова, мощна кулминация към програмата си. На 28 юни сцената ще бъде поверена на UNDERWORLD, дуото, което повече от три десетилетия дефинира духа на съвременната електронна музика.

Rick Smith и Karl Hyde стоят зад един от най-влиятелните електронни проекти в историята на музиката. От емблематичния dubnobasswithmyheadman до поколенческия химн „Born Slippy (Nuxx)“ саундтрак към култовия филм Trainspotting, UNDERWORLD не просто създават музика, а оформят култура.

2025 бележи нов силен етап за дуото, дебютът им в Boiler Room събира над един милион гледания за броени дни, а при преиздаването на първите им седем студийни албума всички те едновременно оглавяват класациите, безпрецедентно постижение. С разпродадено турне в САЩ, хедлайн участия на водещи международни фестивали и сътрудничества с артисти като Brutalismus 3000, KETTAMA и KI/KI, UNDERWORLD продължават да бъдат едновременно институция и двигател на бъдещето в електронната музика. На живо те създават хипнотичен поток от звук и светлина - концерт, който постепенно прераства в колективна еуфория и танц без граници.

Фестивалният уикенд започва на 27 юни с висока доза адреналин в присъствието на IDLES и Three Days Grace, които се завръщат в пълен състав. Към тях се присъединяват още KOIKOI, едно от най-вълнуващите нови имена от балканската алтернативна сцена, както и българският артист Стругаре, който добавя силно локално присъствие със собствен характерен звук и сценична динамика.

Базирани в Белград, KOIKOI смесват сурова енергия и жанрова свобода между инди рок, електроника и пост-пънк. След над 130 концерта в 16 европейски държави, номинация за Music Moves Europe Award и участия на фестивали като Reeperbahn, EuropaVox и Exit, групата утвърждава позицията си като едно от най-вълнуващите нови имена от региона.

С UNDERWORLD начело на програмата на 28 юни и мощния рок заряд на 27 юни, шестото издание на SOFIA LIVE FESTIVAL оформя програма, която преминава от рок енергия към хипнотичния електронен катарзис, естествено продължение на мисията на фестивала да среща различни поколения и жанрове на една сцена.

Билети за SOFIA LIVE FESTIVAL могат да бъдат намерени на www.sofialivefest.com, в ticketstation.bg, мрежата на Eventim и партньорските каси.

Еднодневните билети за първия ден 27-ми юни са напълно разпродадени.

В продажба остават ограничено количество двудневни пасове на промоционална цена от € 110, след изчерпването има редовната цена става € 120. Стартира и продажбата на Late early bird еднодневни билети за 28-ми юни на цена от € 68, след изчерпването им редовната цена ще е € 88 .