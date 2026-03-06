Топ 5 на най-добрите маркетингови кампании за 8-ми март (СНИМКИ)

Кои са най-открояващите се примери?

Международният ден на жената, отбелязван на 8 март, вдъхновява множество маркетингови и PR инициативи да почетат постиженията на жените и насърчат равенството между половете. Въпреки че е изключително трудно да се привлече масово внимание за еднодневни кампании, има някои ярки примери, които се открояват.

1. KFC

През 2018 г. KFC Малайзия временно смени образа на полковник Сандърс в логото си с неговата съпруга Клаудия Сандърс, за да отбележи Международния ден на жената. Целта беше да се подчертае значимият, но често пренебрегван принос на Клаудия за успеха на марката. Докато Харланд Сандърс създава тайната рецепта и разширява бизнеса, Клаудия смесва и доставя подправките до ресторантите в цялата страна, често работейки до късно през нощта.

2. Interflora

Interflora стартира емоционална кампания за женския празник, използвайки цветни аранжировки, за да илюстрира неравенствата между половете. Чрез съчетание на червени и бели рози бяха представени впечатляващи статистики: корпоративното лидерство, където само 1 от 20 изпълнителни директори на FTSE 100 е жена, и здравеопазването, където въпреки че жените са 75% от персонала на NHS, те заемат по-малко от една четвърт от висшите медицински позиции. Кампанията включваше специален букет „Цветето на равната сила“, предлаган ексклузивно на 8 март 2021 г., а приходите подкрепяха инициативи за преодоляване на разликата между половете.

3. McDonald’s

McDonald’s обърна емблематичните си златни арки, за да образува „W“ в чест на Международния ден на жената. Кампанията беше видима както на социалните медии, така и на табелите на избрани ресторанти. Въпреки че целта беше да почете жените, инициативата получи смесени реакции – някои я оцениха, докато други я критикуваха като повърхностен жест, без да засяга по-дълбоките проблеми в компанията или обществото.

4. Barbie

За да отбележи Международния ден на жените с увреждания, марката Barbie на Mattel представи кукли „Shero“, вдъхновени от реални женски модели. През 2023 г. олимпийските гимнастички Джордан Чайлс и Джейд Кери получиха собствени кукли Barbie, подчертавайки своите постижения и мотивирайки младите момичета да преследват мечтите си.

5. Burger King

Burger King идентифицира, че само 20% от готвачите в техните ресторанти са жени. За да промени това съотношение, компанията използва твърдението „жените принадлежат в кухнята“ в Twitter, като ироничен подход за провокация. Въпреки първоначалните критики за липса на контекст, кампанията постигна своя ефект, насочвайки вниманието към неравенството между половете в индустрията.

