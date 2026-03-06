Цените на петрола са напът към най-голямото си седмично повишение от 4 години насам

Причината е, че конфликтът в Близкия изток ограничи доставките на суровината

Цените на петрола се понижават в азиатската търговия за първи път от шест дни насам, но остават напът към най-голямото си седмично поскъпване от 2022 г., след като конфликтът в Близкия изток ограничи доставките на суровината, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняват с 95 цента или 1,1 на сто до 84,46 долара за барел.

Котировките на американският лек суров петрол са надолу с 1,08 долара или 1,3 на сто до 79,93 долара за барел.

Въпреки днешния спад, цените отбелязват силно седмично повишение. Брент е поскъпнал с 16,4 на сто от началото на седмицата, а американският сорт – с 19,2 на сто, което ги насочва към най-рязкото седмично увеличение от февруари 2022 г., когато Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна.

Поскъпването последва избухването на 28 февруари на война между САЩ и Израел, от една страна, и Иран – от друга. Конфликтът спря движението на танкери през Ормузкия проток, през който обичайно преминава приблизително една пета от дневните доставки на петрол в света. Сблъсъците се разпространиха и в други ключови енергийни райони в Близкия изток, причинявайки прекъсвания в добива на петрол и спиране на рафинерии и заводи за втечнен природен газ.

„С всеки изминал ден прекъсването на корабоплаването в Ормузкия проток ще има два основни ефекта върху петрола – невъзможност за съхранение на около 20 милиона барела дневно и липса на доставки към световните пазари, което може да доведе до допълнително повишение на енергийните цени“, заяви Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във „Филип Нова“ (Philip Nova).

На този фон Министерството на финансите на САЩ се очаква да обяви мерки за ограничаване на нарастващите цени на енергията вследствие на конфликта с Иран, включително потенциални действия на пазара на петролни фючърси, съобщи високопоставен представител на Белия дом. Подобна стъпка би представлявала необичаен опит на Вашингтон да влияе върху цените чрез финансовите пазари, вместо чрез физическите доставки на петрол.

Вчера американското финансово министерство също така издаде разрешения на компании да купуват санкциониран руски петрол, складиран на танкери, с цел да се облекчи недостигът на доставки, който принуди рафинерии в Азия да намалят преработката на горива. Първите разрешения са били предоставени на индийски рафинерии, които вече са закупили милиони барели руски суров петрол.

Данни на компанията за проследяване на кораби "Кплер" (Kpler) показват, че около 30 милиона барела руски петрол са налични и натоварени на кораби в Индийския океан, Арабско море и района на Сингапурския проток, включително количества, съхранявани на плаващи складове.

Анализатори отбелязват, че въпреки силния ръст през последните дни, поскъпването на петрола остава по-ограничено в сравнение с други ценови шокове, като този през 2022 г., когато след руското нападение срещу Украйна цените надхвърлиха 100 долара за барел.

„Важно е да поставим това движение в перспектива – въпреки почти 20-процентния ръст на суровия петрол този месец, цената в момента е само с 3,40 долара над средната за последните четири години“, коментира анализаторът на Ай Джи (IG) Тони Сикамор.