Големи авиокомпании повишават цените на билетите заради конфликта в Близкия изток

Поскъпването на петрола доведе до сериозен натиск върху авиационната индустрия

Австралийската Qantas Airways, скандинавската SAS и Air New Zealand обявиха повишение на цените на самолетните билети заради рязкото поскъпване на горивото на фона на конфликта в Близкия изток.

Цената на авиационното гориво, която преди удара срещу Иран беше около 85–90 долара за барел, е скочила до между 150 и 200 долара, съобщиха от Air New Zealand, цитирани от Al Jazeera. Компанията също така замрази финансовата си прогноза за 2026 г. заради несигурността около конфликта.

Военните действия, които нарушиха корабоплаването по най-важния маршрут за износ на петрол в света - Ормузкия проток - доведоха до рязко поскъпване на петрола. Това оказва сериозен натиск върху авиационната индустрия и доведе до поскъпване на самолетните билети по някои маршрути.

„Увеличения от подобен мащаб изискват реакция, за да се запазят стабилни и надеждни операции“, заяви говорител на SAS пред Reuters. Компанията е въвела временно увеличение на тарифите.

Някои авиокомпании се опитват да ограничат ефекта чрез хеджиране на горивото. Сред тях са Lufthansa и Ryanair, които осигуряват част от горивото си на фиксирани цени. В същото време Finnair предупреди, че при продължителен конфликт може да възникнат проблеми не само с цената, но и с наличността на гориво.

Част от европейски превозвачи засега не предприемат незабавни мерки. От International Airlines Group – собственик на British Airways – заявиха, че групата е добре защитена чрез хеджиране на горивото и няма планове за повишаване на цените на билетите.

British Airways обаче съкращава зимния си график до Abu Dhabi заради „продължаващата несигурност“.

