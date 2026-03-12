Nvidia ще инвестира 2 млрд. долара в компания за облачни услуги с изкуствен интелект

Nvidia е най-ценната компания в света по пазарна капитализация

Американският производител на чипове Nvidia обяви днес, че ще инвестира 2 милиарда долара в компанията за облачна инфраструктура за изкуствен интелект Nebius, разширявайки портфолиото си от инвестиции в сектора, предаде Ройтерс.

Акциите на базираната в Амстердам компания Nebius, търгувани на американската борсата, поскъпнаха с близо 10 на сто в предварителната търговия след обявяването на новината.

Двете компании съобщиха, че Nebius планира да изгради над 5 гигавата капацитет на центрове за данни до 2030 г., което се равнява „приблизително на електропотреблението на повече от 4 милиона домакинства в САЩ“.

Nebius изгражда облачна инфраструктура за „новата ера на интелигентните системи с изкуствен интелект“, като партньорството ни ще помогне за разширяване на капацитета на компанията за да отговори на нарастващото глобално търсене на ИИ, заяви главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуан, цитиран от БТА.

