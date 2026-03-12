×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1581 BGN
Петрол
99.63 $/барел
Bitcoin
$69,564.0
Последвайте ни
1 USD
1.1581 BGN
Петрол
99.63 $/барел
Bitcoin
$69,564.0
Свят Nvidia ще инвестира 2 млрд. долара в компания за облачни услуги с изкуствен интелект

Nvidia ще инвестира 2 млрд. долара в компания за облачни услуги с изкуствен интелект

Свят

bTV Бизнес екип

Nvidia е най-ценната компания в света по пазарна капитализация

Американският производител на чипове Nvidia обяви днес, че ще инвестира 2 милиарда долара в компанията за облачна инфраструктура за изкуствен интелект Nebius, разширявайки портфолиото си от инвестиции в сектора, предаде Ройтерс.

Акциите на базираната в Амстердам компания Nebius, търгувани на американската борсата, поскъпнаха с близо 10 на сто в предварителната търговия след обявяването на новината.

След охлаждането: Цената на петрола отново надхвърли 100 долара

Двете компании съобщиха, че Nebius планира да изгради над 5 гигавата капацитет на центрове за данни до 2030 г., което се равнява „приблизително на електропотреблението на повече от 4 милиона домакинства в САЩ“.

От София до Холивуд: Невена Николова, която превърна дантелата в лукс без срок

Nebius изгражда облачна инфраструктура за „новата ера на интелигентните системи с изкуствен интелект“, като партньорството ни ще помогне за разширяване на капацитета на компанията за да отговори на нарастващото глобално търсене на ИИ, заяви главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуан, цитиран от БТА.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата