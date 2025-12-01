Глобалното въоръжаване стимулира приходите на европейските оръжейни производители

При германските оръжейни концерни ръстът е над средното равнище

На фона на войната в Украйна европейските, и особено германските, оръжейни компании са се възползвали значително от ръста на международното въоръжаване през изминалата година. Според доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (Sipri) за 100-те най-големи оръжейни компании в света, приходите на 26-те европейски производители (без Русия) са нараснали средно с 13 процента до общо 151 милиарда долара (около 130 милиарда евро) спрямо предходната година, предават ДПА и АФП.

При германските оръжейни концерни ръстът е над средното равнище. Четирите компании в класацията на института – Rheinmetall, Diehl, ThyssenKrupp Marine Systems, Hensoldt – са увеличили приходите си от оръжейни сделки с 36 процента до 14,9 милиарда долара (12,9 милиарда евро). Като основни причини се посочват засиленото търсене на системи за противовъздушна отбрана, боеприпаси и бронирани превозни средства заради руската заплаха.

В световен мащаб приходите на 100-те най-големи оръжейни компании са се увеличили с 5,9 процента до 679 милиарда долара (585,57 милиарда евро). Според анализаторите на Стокхолмския международен институт за изследване на мира ключов двигател на този растеж е именно Европа, на фона на войната в Украйна и „възприемането на заплахата от Русия“. Освен търсенето от украинска страна роля играят и усилията за попълване на запасите в държавите, които предоставят оръжие на Украйна, както и разширяването на собствените отбранителни способности на европейските страни.

По отношение на Европа изследователят от института Жад Гиберто Рикар подчертава значителните инвестиции на европейските оръжейни концерни за разширяване на производствените капацитети, като отбелязва, че „нарастващо предизвикателство“ може да бъде осигуряването на необходимите суровини.

Rheinmetall отчита ръст от 47 процента

Според анализа Rheinmetall е постигнала най-високи оръжейни приходи в Германия през 2024 г. – 8,2 милиарда долара, което представлява ръст от 47 процента спрямо предходната година. Компанията се нарежда на 20-о място сред най-големите оръжейни производители в света. За сравнение, лидерът в класацията – американската Lockheed Martin – е реализирала приходи от около 64,65 милиарда долара, почти осем пъти повече.

БТА припомня, че в края на октомври Rheinmetall и България подписаха договор, който дава началото на проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси в страната ни. Контрактът бе подписан два месеца, след като германската компания за пръв път обяви намерението си да участва в изграждането на оръжеен завод в България. Само ден след подписването на договора правителството образува ново дружество с държавно участие в капитала за изграждането на завода за барут и боеприпаси.

Diehl е увеличила приходите си с около 53 процента до 2,11 милиарда долара, което институтът свързва с поръчки за наземни системи за противовъздушна отбрана и големи доставки на артилерийски боеприпаси. ThyssenKrupp Marine Systems отчита приходи от 2,29 милиарда долара, или ръст от 12 процента, а Hensoldt – 2,24 милиарда долара, нарастване с 18 процента.

Руските приходи растат въпреки санкциите

Въпреки широките международни санкции двата най-големи руски оръжейни концерна – държавната корпорация „Ростех“ и корабостроителната група United Shipbuilding Corporation – са увеличили приходите си с 23 процента до общо 31,2 милиарда долара. Стокхолмският институт посочва като причина силното вътрешно търсене, породено от продължаващата война срещу Украйна.

Американските оръжейни компании с по-бавен ръст

Приходите на големите американски оръжейни компании са се увеличили значително по-бавно – с 3,8 процента до общо 334 милиарда долара. Според института това се дължи на „масово разпространени забавяния и превишаване на бюджета“. Въпреки по-слабия ръст Съединените щати продължават да генерират почти половината от приходите на 100-те най-големи оръжейни концерна в света.

Спад в Азия и Океания, силен ръст в Израел

За Азия и Океания институтът отчита спад от 1,2 процента, обяснен „почти изцяло“ с десетпроцентно понижение в приходите на осемте най-големи китайски производители.

Трите израелски компании в класацията регистрират значителен ръст на приходите си. Според доклада международната критика към действията на Израел в ивицата Газа е имала „минимално влияние“ върху търсенето на израелско оръжие.

Институтът уточнява, че в много случаи разполага само с данни за приходите, а не за печалбите на компаниите.

