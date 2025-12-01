Хиляди самолети на Airbus бяха приземени след открит дефектен софтуер

Смята се, че засегнатите самолети са около 6000

Хиляди самолети на Airbus бяха временно приземени от авиокомпании по целия свят след откриването на дефектен софтуер, който вероятно е свързан с внезапната загуба на височина при инцидент миналия месец. Случаят привлече вниманието, тъй като при него бяха ранени общо 15 души, предава Еuronews.

Снимка: EPA

Смята се, че засегнатите самолети са около 6000 от модела A320, което доведе до сериозни закъснения и отменени полети през уикенда. Airbus съобщи в петък, че разследването на инцидента с JetBlue е установило, че силната слънчева радиация може да наруши важни данни, необходими за работата на контролните органи на полета при самолетите от семейството A320. Проблемът произтича от актуализация на софтуера на бордните компютри, според европейската авиационна агенция.

Европейската агенция за авиационна безопасност и американската Федерална авиационна администрация препоръчаха на авиокомпаниите да приложат нова „бърза“ софтуерна поправка на повечето самолети, като предупредиха, че това може да доведе до временни смущения в разписанията. Британският регулатор също съобщи за очаквани нарушения и отмяна на полети, като около 500 американски самолета вероятно ще бъдат засегнати точно в периода след Деня на благодарността – най-натовареното време за пътуване в САЩ.

Снимка: EPA

American Airlines, която разполага с около 480 самолета от семейството A320, от които 209 засегнати, уточни, че прилагането на поправката отнема около два часа на самолет. Повечето актуализации се очакваше да приключат в петък, а останалите – в събота. Компанията предупреди за възможни закъснения, но подчерта, че се стреми да минимизира анулиранията и поставя безопасността на първо място. EasyJet също предупреди клиентите за възможни промени в разписанията, докато Air India заяви, че инженерите ѝ работят активно по актуализацията и вече са обновили повече от 40% от нуждаещите се самолети, без да докладва отменени полети.

Компютърът за управление на полета е производство на Thales и се използва от март 2001 г., натрупвайки около 50 милиона летателни часа годишно в 10 000 самолета A320. Проблемният елемент обаче е свързан със софтуер, който не попада под отговорността на Thales – т.нар. ELAC, компютърът за управление на елеваторите и елероните.

Инцидентът от 30 октомври се случи по време на полет от Канкун към Нюарк, след който самолетът беше пренасочен към Тампа, а поне 15 пътници на JetBlue бяха хоспитализирани. Airbus остава един от двата най-големи производители на самолети в света, редом с Boeing.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN