Естрадната ни прима скандализира с билети до 400 лева за концерт, други изпълнители обаче стигат до 10 000 лв.

Естрадната ни прима скандализира с билети до 400 лева за концерт, други изпълнители обаче стигат до 10 000 лв.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какви са цените на билетите?

Темата за цените на концертните билети в България отново изплува в социалните мрежи – този път около концертът на естредната прима Лили Иванова. Най-скъпият билет за концертва в Зала 1 на НДК достига 400 лв., а в коментарите потребители споделят впечатления от свободните места в салона и обсъждат дали публиката е готова да плати подобна сума.

Интересното е, че паралелно с това на българския музикален пазар има и доста по-високи ценовини нива. Тони Стораро предложи VIP билети за 10 000 лева, а Софи Маринова – за 1000 лева. На този фон цената от 400 лв. за Лили Иванова изглежда в по-ниския диапазон на „премиум“ концертите у нас.

Това поставя по-широк въпрос – какво определя цената на билета и кое влияе върху реакцията на публиката? Пазарът на билети у нас става все по-разнообразен. И докато едни концерти разчитат на изключителни VIP пакети, други залагат на големи зали и различни категории места.

Какви са цените за концерта?

Ценовият диапазон е разнообразен като стартовата цена, и най-евтиният билет, е 120 лв. Съответно има билети по 140 лв., 160 лв, 200 лв, 250 лв, 300 лв, 350 лв. и 400 лв. Залата е почти изкупена за датата 12 декември.

Български певец пусна билети по 10 000 лв. за концерт

Пазарът в световен мащаб

Ново проучване, цитирано от Fox News, разкрива, че рязко покачващите се цени на билетите през 2025 г. правят все по-трудно за феновете да видят любимите си изпълнители на живо, като някои плащат над 1 800 долара, за да видят едно-единствено шоу.

Топ 3 изпълнители с най-скъпи концертни билети (въз основа на средната минимална цена на билета) през 2025 г. са:

  • Бруно Марс, 254.29 долара
  • Бенсън Буун, 151.73 долара
  • Тайла, 142.49 долара

