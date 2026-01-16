BGN → EUR
Свят Главният икономист на ЕЦБ предупреждава за рисковете от натиск върху УФР

Главният икономист на ЕЦБ предупреждава за рисковете от натиск върху УФР

Свят

bTV Бизнес екип

През тази година се очаква преход към по-устойчива инфлация от 2%

Главният икономист на Европейската централна банка (ЕЦБ) Филип Лейн заяви, че банката няма да обсъжда промяна на лихвените проценти, ако икономиката на еврозоната продължи да се развива в съответствие с очакванията. В интервю за италианския вестник „Ла Стампа“ той посочи, че нови сигнали – включително възможно отклонение на Управлението за федералния резерв на САЩ от досегашния му курс – биха могли да помрачат перспективите.

Лейн подчерта и значението на независимостта на централните банки, като се позова на дългогодишни емпирични доказателства, че паричната политика се провежда най-ефективно на независима и технократична основа, в рамките на ясен правен мандат.

Икономистът предупреди, че за еврозоната би било икономически трудно, ако инфлацията в САЩ не се върне към целевите равнища. По думите му преоценка на бъдещата роля на долара може да се превърне в „един вид финансов шок за еврото“.

Топ 5 на най-четените финансови книги за 2025 г.

Според главния икономист на ЕЦБ през тази година се очаква преход към по-устойчива инфлация от 2 на сто, като инфлацията при услугите и заплатите постепенно ще намалява. Декемврийските прогнози на банката сочат, че основната инфлация, която не отчита цените на енергоизточниците, ще бъде около 2 на сто в периода 2026–2028 г., а общата инфлация ще се отклонява само незначително от тази цел.

Лейн подчерта, че ЕЦБ поставя силен акцент върху оценката на риска и разглежда широка гама от фактори, като основните рискове за еврозоната остават външни – развитието на световната икономика, геополитическите напрежения и взаимодействието им с глобалните търговски политики.

Той призна, че последните години са били трудни за европейската икономика заради високата инфлация, високите цени на енергията и повишаването на лихвените проценти. Въпреки това, по думите му, икономиката на еврозоната е запазила растеж, а безработицата е останала ниска.

Европейските борси започнаха последната за седмицата сесия с понижения

Лейн отбеляза, че при базовия сценарий, изложен от ЕЦБ през декември, инфлацията остава около целта в средносрочен план, растежът е близо до потенциалния, а безработицата – ниска и намаляваща. При тези условия не се предвижда дебат за промяна на лихвените проценти в краткосрочен план. Възможна реакция би имало само при съществено отклонение от този сценарий – както при рязко ускоряване на икономиката и инфлацията, така и при сериозен глобален шок, който би нарушил веригите на доставки.

По отношение на търговската фрагментация Лейн посочи, цитиран от БТА, че тя води до по-голяма волатилност, като ефектите могат да се проявят както върху търсенето, така и върху предлагането. Ако подобни фактори окажат трайно влияние върху инфлацията, това би било отчетено в паричната политика на ЕЦБ. 

