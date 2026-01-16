Главният икономист на ЕЦБ предупреждава за рисковете от натиск върху УФР

През тази година се очаква преход към по-устойчива инфлация от 2%

Главният икономист на Европейската централна банка (ЕЦБ) Филип Лейн заяви, че банката няма да обсъжда промяна на лихвените проценти, ако икономиката на еврозоната продължи да се развива в съответствие с очакванията. В интервю за италианския вестник „Ла Стампа“ той посочи, че нови сигнали – включително възможно отклонение на Управлението за федералния резерв на САЩ от досегашния му курс – биха могли да помрачат перспективите.

Лейн подчерта и значението на независимостта на централните банки, като се позова на дългогодишни емпирични доказателства, че паричната политика се провежда най-ефективно на независима и технократична основа, в рамките на ясен правен мандат.

Икономистът предупреди, че за еврозоната би било икономически трудно, ако инфлацията в САЩ не се върне към целевите равнища. По думите му преоценка на бъдещата роля на долара може да се превърне в „един вид финансов шок за еврото“.

Според главния икономист на ЕЦБ през тази година се очаква преход към по-устойчива инфлация от 2 на сто, като инфлацията при услугите и заплатите постепенно ще намалява. Декемврийските прогнози на банката сочат, че основната инфлация, която не отчита цените на енергоизточниците, ще бъде около 2 на сто в периода 2026–2028 г., а общата инфлация ще се отклонява само незначително от тази цел.

Лейн подчерта, че ЕЦБ поставя силен акцент върху оценката на риска и разглежда широка гама от фактори, като основните рискове за еврозоната остават външни – развитието на световната икономика, геополитическите напрежения и взаимодействието им с глобалните търговски политики.

Той призна, че последните години са били трудни за европейската икономика заради високата инфлация, високите цени на енергията и повишаването на лихвените проценти. Въпреки това, по думите му, икономиката на еврозоната е запазила растеж, а безработицата е останала ниска.

Лейн отбеляза, че при базовия сценарий, изложен от ЕЦБ през декември, инфлацията остава около целта в средносрочен план, растежът е близо до потенциалния, а безработицата – ниска и намаляваща. При тези условия не се предвижда дебат за промяна на лихвените проценти в краткосрочен план. Възможна реакция би имало само при съществено отклонение от този сценарий – както при рязко ускоряване на икономиката и инфлацията, така и при сериозен глобален шок, който би нарушил веригите на доставки.

По отношение на търговската фрагментация Лейн посочи, цитиран от БТА, че тя води до по-голяма волатилност, като ефектите могат да се проявят както върху търсенето, така и върху предлагането. Ако подобни фактори окажат трайно влияние върху инфлацията, това би било отчетено в паричната политика на ЕЦБ.

