Европейските борси започнаха последната за седмицата сесия с понижения

"Международните инвеститори отново залагат на съживяването на германската икономика"

Европейските фондови пазари започнаха търговията в петък с понижения, тъй като инвеститорите отчитат продължаващите геополитически напрежения и повишената несигурност на енергийните пазари, предаде CNBC, цитирано от БТА.

Какво се случва на борсата?

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 отчете лек спад при отварянето, като повечето основни борси и сектори бяха в отрицателна територия. Френският CAC 40 се понижи с 0,36 на сто към 11 часа българско време, британският FTSE 100 – с 0,21 на сто, италианският FTSE MIB – с 0,21 на сто, а испанският IBEX 35 – с 0,20 на сто.

В четвъртък пазарите бяха подкрепени от акциите на полупроводниковите компании. Нидерландският производител на оборудване за чипове „Ей Ес Ем Ел“ (ASML) отчете ръст от около 7 на сто, след като тайванската компания „Ти Ес Ем Си“ (TSMC) публикува по-добри от очакваното резултати. Акциите на „Ей Ес Ем Интернешънъл“ (ASM International) поскъпнаха с над 11 на сто, а на „Би И Семикъндактър“ (BE Semiconductor) – с повече от 7 на сто.

На енергийния пазар цените на петрола се понижиха. Мартенските фючърси на сорта "Брент" поевтиняха с 3,44% до около 63,5 долара за барел на фона на оценките за ситуацията в Иран и реакцията на САЩ.

В Германия след силния старт на годината инвеститорите демонстрираха по-умерено поведение. Основният индекс DAX се понижи минимално до около 25 345 пункта, след като по-рано през седмицата достигна рекордни равнища. Индексите MDAX и EuroStoxx 50 също отчетоха слаби понижения.

„Международните инвеститори отново залагат на съживяването на германската икономика, като очакванията са ръстът на печалбите на компаниите от DAX през 2026 г. да надхвърли този на американския индекс S&P 500“, коментира Йохан Щанцл, главен пазарен анализатор в Consorsbank.

В същото време несигурността около развитието на ситуацията в Иран и възможни нови геополитически сътресения продължава да поддържа предпазливостта на пазарите.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN