Топ 5 на най-четените финансови книги за 2025 г.

Какво означава да водиш богат начин на живот, според авторите на най-известните финансови книги?

Ако искате да подобрите разбирането си за управлението на парите, бюджетирането, инвестирането, пенсионирането или просто да промените нагласата си към личните финанси, подходяща книга определено съществува. Подборът на правилното четиво може да бъде първата стъпка към по-добра финансова грамотност и увереност. Екипът на CNBC Select събра на едно място най-четените книги за лични финанси през 2025. Ето кои са те:

Снимка: Getty Images / iStock

„ Ще те науча да бъдеш богат“ – Рамит Сети

Книгата обхваща ключови теми като изплащане на дългове, банкиране, автоматизиране на финансите и договаряне на сметки. Рамит Сети предлага различен поглед към изграждането на „богат живот“, дори без да сте милионер, като насърчава осъзнатото харчене за нещата, които наистина имат значение. Структурирана като шестседмична програма, книгата подтиква читателите постепенно да прилагат наученото на практика. Според читателите съветите са лесни за следване и помагат за изясняване на личните финансови ценности.

Die with Zero: Getting All You Can from Your Money and Your Life – Бил Пъркинс

Това заглавие поставя под въпрос традиционните съвети за спестяване за пенсия. Бил Пъркинс твърди, че прекомерното трупане на средства може да лиши хората от пълноценни преживявания, когато са по-млади. Книгата насърчава идеята парите да се използват по-смислено и навреме, включително чрез по-ранно подпомагане на близките. Читателите отбелязват, че подходът е най-подходящ за хора с по-високи доходи и ясни наследствени планове.

Снимка: iStock

„ Богат татко, беден татко“ – Робърт Т. Кийосаки

Една от най-популярните книги за лични финанси, която предизвиква утвърдените представи за богатство и финансова сигурност. Кийосаки разглежда разликата между активи и пасиви и подчертава значението на финансовата дисциплина и предприемаческото мислене. Читателите често споделят, че книгата е променила начина им на мислене относно инвестирането и финансовата независимост, независимо от възрастта им.

The Price You Pay for College – Рон Либер

Тази книга анализира финансовата страна на висшето образование, включително системите за финансова помощ и реалната стойност на обучението. Авторът разглежда трудни, но важни въпроси, свързани с избора на колеж. Според читателите книгата предлага ценна и често непозната информация, като същевременно поставя акцент не само върху цената, но и върху стойността на образованието като преживяване.

„ Пълно финансово преобразяване “ – Дейв Рамзи

Известният финансов експерт Дейв Рамзи представя своята философия за агресивно изплащане на дългове и стриктно бюджетиране. Книгата е написана достъпно и включва ясни стъпки за излизане от дългове, подкрепени с примери от реалния живот. Много читатели я определят като лесна за четене и изключително практична, дори за хора без предишен опит във финансовото планиране.

Ако искате да научите повече за финасите, можете да запълните вашата библиотека с някоя от следните книги. Много от авторите описват парите като цяла система, за която трябва да можем да се грижим, а това започва с необходимите знания.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN