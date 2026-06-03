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Свят Как карането на колело може да ви спести пари?

Как карането на колело може да ви спести пари?

Свят

bTV Бизнес екип

Какви са начинете за спестяване?

Днес е третият ден от „Седмицата на бъдещето“, който е посветен на ритъмът на движението. Продължаваме да ви разказваме за най-устойчивите практики, които да променят ежедневието ви изцяло като този път фокусът ни пада върху колоезденето.

Изборът да карате колеело вместо кола предлага не само множество ползи за вашето здраве, но и икономии на разходи. Почти невъзможно е да се отървете напълно от калата си, но намаляването на употребата й или изборът да замените втори семеен автомобил с велосипед може да окаж огромно влияние върху портфейла ви.

Снимка: iStock

Според Националното проучване на пътуванията на Централната статистическа служба (CSO) от 2019 г. над две трети от пътуванията на един човек (67,6%) са били с личен автомобил. Според AA, поддръжката на семеен автомобил на пътя в Ирландия днес струва приблизително 10 691 евро.

Имайки това предвид, Bike to work дават 8-те най-добри начина, по които колоезденето може да ви спести пари:

  1. Можете да спестите пари от бензин/дизел или разходи за обществен транспорт, като използвате велосипед.
  2. Можете да спестите пари от разходите за поддръжка и ремонт на автомобила, тъй като велосипедите изискват по-малко поддръжка от автомобилите.
  3. Можете да спестите пари от членство във фитнес зала или занимания с упражнения, като карате колело ежедневно, особено ако го използвате за ежедневно пътуване до работа.
  4. Можете да спестите пари от такси за паркиране, като използвате велосипед вместо кола.
  5. Можете да спестите пари от разходите за автомобилна застраховка.
  6. Можете да спестите пари от пътни такси и такси, като използвате велосипед вместо кола.
  7. Можете да спестите пари от пътни разходи, като използвате велосипед за кратки пътувания, вместо да шофирате.
  8. Можете да спестите пари от разходите за обществен транспорт, като използвате велосипед за част от пътуването си до работа и ползвате обществен транспорт за останалата част, вместо да използвате обществен транспорт за цялото си пътуване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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