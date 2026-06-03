Как карането на колело може да ви спести пари?

Какви са начинете за спестяване?

Днес е третият ден от „Седмицата на бъдещето“, който е посветен на ритъмът на движението. Продължаваме да ви разказваме за най-устойчивите практики, които да променят ежедневието ви изцяло като този път фокусът ни пада върху колоезденето.

Изборът да карате колеело вместо кола предлага не само множество ползи за вашето здраве, но и икономии на разходи. Почти невъзможно е да се отървете напълно от калата си, но намаляването на употребата й или изборът да замените втори семеен автомобил с велосипед може да окаж огромно влияние върху портфейла ви.

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Според Националното проучване на пътуванията на Централната статистическа служба (CSO) от 2019 г. над две трети от пътуванията на един човек (67,6%) са били с личен автомобил. Според AA, поддръжката на семеен автомобил на пътя в Ирландия днес струва приблизително 10 691 евро.

Имайки това предвид, Bike to work дават 8-те най-добри начина, по които колоезденето може да ви спести пари: