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Bitcoin
$63,922.4
Свят Турски банки разширяват достъпа до физическо злато с нов вид банкомати

Турски банки разширяват достъпа до физическо злато с нов вид банкомати

Свят

bTV Бизнес екип

Турция е сред водещите световни пазари за търсене на златни кюлчета и монети

Няколко големи банки, опериращи на турския пазар, започват нова инициатива за подобряване на достъпа до физическо злато чрез поставяне на специални банкомати, позволяващи денонощно закупуване на физически кюлчета от сертифицирано злато, съобщават сайтът „Тюркийе тудей“ и в. „Сьозджю“. 

По информация на турските медии към настоящия момент банкомати за златни кюлчета са въведени в експлоатация пилотно в големите градове на страната, като се очаква в бъдещете инициативата да се разрастне, ако търсенето за услугата се окаже голямо, предаде БТА. 

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Според експерти предимството на тази услуга е най-вече в това, че турските граждани ще могат да закупуват злато и извън работното време на златарските магазини, които до момента бяха единственото място за закупуване на скъпоценния метал. В същото време те посочват, че цената на златото, закупено от подобни банкомати, може да е по-висока от тази в златарските магазини, тъй като банките взимат допълнителни такси за транспорт и предоставяне на услугата. 

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Турция е сред водещите световни пазари за търсене на златни кюлчета и монети, като според Световния златен съвет (WGC) търсенето на злато в страната надхвърла 71,1 тона през 2025 г., въпреки отчетения спад от 37 процента спрямо предходната година, предизвикан от рекордното покачване на цената на скъпоценния метал, отбелязва „Тюркийе тудей“.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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