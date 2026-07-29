Топ 3 страни, които българите избраха за своята лятна почивка

Вижте пълният списък с най-посещаваните държави от българи през юни
Море, слънце и почивка това са основните критерии, когато българите планират лятната си ваканция. Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2026 г. са 986.8 хил., или с 4.6% повече от юни 2025 година. Регистрирано е увеличение с 11.3% на пътуванията с цел почивка и екскурзия. Това показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ).
В разгара на сезона традиционните фаворити запазват челните позиции. Ето кои са най-посещаваните държави с цел пътуване, според данни на НСИ:
Къде пътуват българите?
Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към Турция данните показват общо 249.7 хил. От тях 81 028 са с цел почивка и екскурзи
На второ място застава Гърция с 223,7 хил. посещения, от тях 150 025 са с цел почиивка и иекскурзия. На трето място Румъния с 94,8 хил. посещение като от тях 41 284 са с цел почивка и екскурзия.
Ето и пълният списък с най-посещавани държави от българи през юни 2026 г.:
- Турция - 249.7 хил
- Гърция - 223,7 хил.
- Румъния - 94,8 хил.
- Германия - 67.6 хил.
- Сърбия - 62.4 хил.
- Италия - 37.8 хил.
- Република Северна Македония -
- Австрия - 33.9 хил.
- Испания - 26.5 хил.
- Франция - 25.1 хиляди
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 45.7%, следвани от пътуванията с други цели - 38.8%, и тези със служебна цел - 15.5%