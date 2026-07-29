×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1367 BGN
Петрол
80.62 $/барел
Bitcoin
$63,922.4
Последвайте ни
1 USD
1.1367 BGN
Петрол
80.62 $/барел
Bitcoin
$63,922.4
Топ 5 Топ 3 страни, които българите избраха за своята лятна почивка

Топ 3 страни, които българите избраха за своята лятна почивка

Топ 5

bTV Бизнес екип

Вижте пълният списък с най-посещаваните държави от българи през юни

Море, слънце и почивка това са основните критерии, когато българите планират лятната си ваканция. Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2026 г. са 986.8 хил., или с 4.6% повече от юни 2025 година. Регистрирано е увеличение с 11.3% на пътуванията с цел почивка и екскурзия. Това показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

В разгара на сезона традиционните фаворити запазват челните позиции. Ето кои са най-посещаваните държави с цел пътуване, според данни на НСИ:

Къде пътуват българите?

Снимка: НСИ

Тази авиокомпания пуска безплатни тракери за изгубените детски играчки

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към Турция данните показват общо 249.7 хил. От тях 81 028 са с цел почивка и екскурзи

На второ място застава Гърция с 223,7 хил. посещения, от тях 150 025 са с цел почиивка и иекскурзия. На трето място Румъния с 94,8 хил. посещение като от тях 41 284 са с цел почивка и екскурзия.

Ето и пълният списък с най-посещавани държави от българи през юни 2026 г.:

  1. Турция - 249.7 хил
  2. Гърция - 223,7 хил.
  3. Румъния - 94,8 хил.
  4. Германия - 67.6 хил.
  5. Сърбия - 62.4 хил.
  6. Италия - 37.8 хил.
  7. Република Северна Македония -
  8. Австрия - 33.9 хил.
  9. Испания - 26.5 хил.
  10. Франция - 25.1 хиляди

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 45.7%, следвани от пътуванията с други цели - 38.8%, и тези със служебна цел - 15.5%

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как българска платформа направи колективното инвестиране в имоти възможно?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата