Германски автомобилен доставчик затваря два завода

Решението ще засегне около 650 служители

Германският доставчик на компоненти (предимно за изготвяне на метални отливки - бел. ред.) в автомобилостренето AE Group ще закрие до края на годината своите заводи в Герстунген (Тюрингия) и Нентерсхаузен (Хесен), съобщи ДПА. Решението ще засегне около 650 служители – 549 в Тюрингия и 134 в Хесен.

Компанията със седалище в Герстунген подаде молба за обявяване в несъстоятелност по реда на самоуправлението през август 2024 г. Като причина за това решение бе посочено слабото търсене в автомобилния бранш. AE Group е доставчик на алуминиеви отливки за автомобилната индустрия.

Въпреки предишни уверения на главния изпълнителен директор Кристиан Клайнюнг, че дружеството може да бъде реорганизирано и работните места запазени, днес ръководството обяви, че търсенето на инвеститори е било неуспешно.

"Не беше представена надеждна и реализируема оферта за поемане на стопанските операции", се посочва в изявление на компанията.

За засегнатите служители е договорен социален план между ръководството, работническия съвет (синдикалната организация в компанията) и синдиката IG Metall. Той предвижда изплащане на заплати за срок до шест месеца, възможности за допълнително обучение и подкрепа при търсене на нова работа.

Синдикът по несъстоятелността Роми Мецгер коментира, че неуспешното търсене на инвеститори показва трудностите пред автомобилната индустрия. Като основни фактори са посочени повишените цени на енергията и суровините, международната несигурност и неблагоприятната инвестиционна среда в Германия.

Миналата година Volkswagen обяви програма за намаляване на разходите, което доведе до затруднения за редица доставчици в Тюрингия. Сестринското дружество на AE Group в Полша – AE Group Polska – също подаде молба за несъстоятелност през юни, като производството там вече е преустановено.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN