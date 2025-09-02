1 USD
Вещаят охлаждане на имотния пазар, ще падат ли цените?

Вещаят охлаждане на имотния пазар, ще падат ли цените?

bTV Бизнес екип

Когато нещо се разшири твърде много, пазарът го "поправя", казва Лъчезар Богданов

Охлаждането на имотния пазар е неизбежно, коментира Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика. Данните на БНБ показват нови рекорди в жилищното кредитиране - ръст на ипотеките с почти една трета за година, само за последните два месеца за отпуснати заеми за 2 млрд. лева, поскъпването на апартаменти и къщи в България е с най-висока скорост в целия ЕС.

А внушенията, че влизането в еврозоната върви с повишение на цените, допълнително "помпа" имотния пазар. Но  "градусите" ще паднат, предупреждава експертът от ИПИ, цитиран от БНР.  

Актуализират имотния данък у нас, как и защо?

"Хората купуват с инвестиционна цел, като очакват да спечелят след една, две или три години от повишаване на цената на имота. Всеки се е втренчил в сегашната лихва от 2.4-2.5% и прави сметка за всичко при тези лихвени нива. Но дали след 3, 5 или 10 години лихвите ще са с друг размер, не влиза в сметката", обясни Богданов.

Според него се натрупват рискове, които в един момент не само ще се отразят на банките и на кредитополучателите, може да се стигне до охлаждане на активността в строителството и на целия икономическия растеж. 

"Когато нещо се разшири твърде много, пазарът го "поправя" - свива го до рационални нива. Но този процес е свързан с болка и страдание", предупреждава икономистът. 

