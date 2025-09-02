Вещаят охлаждане на имотния пазар, ще падат ли цените?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Когато нещо се разшири твърде много, пазарът го "поправя", казва Лъчезар Богданов
Охлаждането на имотния пазар е неизбежно, коментира Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика. Данните на БНБ показват нови рекорди в жилищното кредитиране - ръст на ипотеките с почти една трета за година, само за последните два месеца за отпуснати заеми за 2 млрд. лева, поскъпването на апартаменти и къщи в България е с най-висока скорост в целия ЕС.
А внушенията, че влизането в еврозоната върви с повишение на цените, допълнително "помпа" имотния пазар. Но "градусите" ще паднат, предупреждава експертът от ИПИ, цитиран от БНР.
"Хората купуват с инвестиционна цел, като очакват да спечелят след една, две или три години от повишаване на цената на имота. Всеки се е втренчил в сегашната лихва от 2.4-2.5% и прави сметка за всичко при тези лихвени нива. Но дали след 3, 5 или 10 години лихвите ще са с друг размер, не влиза в сметката", обясни Богданов.
Според него се натрупват рискове, които в един момент не само ще се отразят на банките и на кредитополучателите, може да се стигне до охлаждане на активността в строителството и на целия икономическия растеж.
"Когато нещо се разшири твърде много, пазарът го "поправя" - свива го до рационални нива. Но този процес е свързан с болка и страдание", предупреждава икономистът.
