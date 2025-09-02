Световен гигант за бързо хранене отваря първи ресторант в наша съседка

Официално обектът ще отвори на 3 септември

Американската верига за бързо хранене Taco Bell ще отвори първия си магазин в Гърция на 3 септември, с церемония по откриването в дебютния си обект в Халандри, северна Атина, съобщава гръцката медия Ekathimerini.

Екипът за социални медии на веригата за бързо хранене, обявявайки новото си присъствие в Гърция, заяви: „Скоро отваряме opa!. Taco Bell Greece ще бъде отворен.“

Снимка: Getty Images

Чет Пател, главен маркетинг директор на Taco Bell за Европа и Великобритания, обяви решението в публикация в LinkedIn.

„С новия си франчайз партньор, FOOD PLUS SA Greece ще стане първият нов пазарен партньор тази година за региона Taco Bell ONEUROPE (Великобритания и Европа)... началото на много други през 2025 г., докато ускоряваме растежа, продължаваме инерцията от 2024 г. и изграждаме тази магическа марка“, заяви той.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN