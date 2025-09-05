1 USD
БГ Бизнес Инвестиция за 2 млн. лв.: Разширяват производството на български завод

Инвестиция за 2 млн. лв.: Разширяват производството на български завод

bTV Бизнес екип

Чрез проекта ще бъде стартирано ново производство на лазерни галванометрични машини

Български инвеститор, който от 2017г. оперира на територията на Индустриален парк София-Божурище, сключи договор за вторият си проект с „Националната компания „Индустриални зони“. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на икономиката и индустрията Невена Лазарова с Росен Русев, управител на „Неона“ ООД, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката.

Инвестицията предвижда разширяване на съществуващото производство на CNC лазерни машини за рязане, чрез изграждане на нова сграда с производствени и складови помещения върху допълнителен парцел с площ от 2 651 кв. метра. В рамките на проекта ще бъде стартирано и ново производство на лазерни галванометрични машини.

Все повече германци теглят потребителски кредити - какви са рисковете?

„Разширяването на „Неона“ ООД е още едно доказателство, че Индустриален парк София – Божурище се утвърждава като предпочитана локация за български и международни компании с високотехнологичен профил“, заяви зам.-министър Невена Лазарова.

Делото срещу митата на Тръмп може да струва на бизнеса в САЩ над 200 млрд. долара

Тя допълни, че националната компания „Индустриални зони“ работи по инвестиционни проекти в цялата страна на обща стойност над 80 млн. лв.

„Подобни инвестиции не само създават работни места, но и добавят стойност чрез иновации и производство с висока степен на технологичност“, допълни Лазарова.

