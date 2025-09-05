Инвестиция за 2 млн. лв.: Разширяват производството на български завод

Чрез проекта ще бъде стартирано ново производство на лазерни галванометрични машини

Български инвеститор, който от 2017г. оперира на територията на Индустриален парк София-Божурище, сключи договор за вторият си проект с „Националната компания „Индустриални зони“. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на икономиката и индустрията Невена Лазарова с Росен Русев, управител на „Неона“ ООД, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката.

Инвестицията предвижда разширяване на съществуващото производство на CNC лазерни машини за рязане, чрез изграждане на нова сграда с производствени и складови помещения върху допълнителен парцел с площ от 2 651 кв. метра. В рамките на проекта ще бъде стартирано и ново производство на лазерни галванометрични машини.

„Разширяването на „Неона“ ООД е още едно доказателство, че Индустриален парк София – Божурище се утвърждава като предпочитана локация за български и международни компании с високотехнологичен профил“, заяви зам.-министър Невена Лазарова.

Тя допълни, че националната компания „Индустриални зони“ работи по инвестиционни проекти в цялата страна на обща стойност над 80 млн. лв.

„Подобни инвестиции не само създават работни места, но и добавят стойност чрез иновации и производство с висока степен на технологичност“, допълни Лазарова.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN