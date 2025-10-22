1 USD
БГ Бизнес Курсът на еврото за 22 октомври 2025 г.

Курсът на еврото за 22 октомври 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Еврото се възстановява леко спрямо долара в днешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски финансови издания, предава БТА

Единната европейска валута се разменяше за 1,1613 щатски долара тази сутрин към 9:40 часа българско време или с 0,11 на сто над стойността си при закриването на вчерашната търговия. Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1607 долара.

