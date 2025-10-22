Курсът на еврото за 22 октомври 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Еврото се възстановява леко спрямо долара в днешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски финансови издания, предава БТА

Единната европейска валута се разменяше за 1,1613 щатски долара тази сутрин към 9:40 часа българско време или с 0,11 на сто над стойността си при закриването на вчерашната търговия. Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1607 долара.

