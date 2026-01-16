Гейтс остава оптимист за бъдещето на света, при условие, че бъде отговорено на три въпроса

Ето кои са въпросите

Въпреки че живеем в свят, изпълнен с много предизвикателства и дълбоки разделения, Бил Гейтс остава оптимист. В своя блог той пише, че светът е изправен пред редица опасности – от изменение на климата до глобалното здравеопазване и бедността, съобщава CNBC.

„Въпреки това, ние сме в много по-добра позиция, отколкото когато се родих преди 70 години“, благодарение главно на иновациите в технологиите и глобалното здравеопазване, казва той.

Гейтс също така вярва, че условията ще продължат да се подобряват през следващите две десетилетия, особено с оглед на това, че изкуственият интелект (ИИ) е движещата сила на нови открития. „Оставам оптимист, защото виждам какво ще донесат иновациите, ускорени от ИИ“, пише той. Все пак, покрай оградата. „Днес моят оптимизъм идва с бележки под линия“, добави Гейтс.

По-конкретно, той изброи три въпроса, които биха могли да определят „посоката на световния прогрес“:

1. Ще бъде ли един свят, който става все по-богат, по-щедър към онези, които най-много се нуждаят от помощ?

Снимка: EPA, Getty Images

Според доклад на фондация „Гейтс“, публикуван през декември, броят на смъртните случаи на деца под петгодишна възраст в световен мащаб се очаква да се увеличи с около 200 000 през 2025 г., за първи път след 25 години спад.

„Това е, което ме тревожи най-много за глобалния прогрес“, пише Гейтс, свързвайки тенденцията със значителни съкращения на разходите за международна помощ от водещите световни правителства, включително САЩ.

„През последните 25 години този брой намалява по-бързо от всеки друг момент в историята. Но през 2025 г., за първи път през този век, той се е увеличил... Тази тенденция ще продължи, освен ако не успеем да възстановим бюджетите за помощ“, предупреди той.

По-нататъшният растеж на световния жизнен стандарт, добавя Гейтс, зависи отчасти от богатите държави и отделни хора, включително и от самия него, които ще се ангажират отново да насочат част от изобилните си ресурси към нуждаещите се, за да намалят глобалните неравенства.

През май 2025 г. Гейтс обяви, че ще увеличи допълнително собствените си благотворителни дарения, като част от обещанието си да дари „почти цялото“ си богатство (което в момента се оценява от Forbes на около 104 милиарда долара) до 2045 г.

„Златното правило, да се отнасяме към другите така, както бихме искали да се отнасят към нас, не се отнася само до помощ от богатите страни към по-бедните“, пише той. „То трябва да обхваща и филантропията на богатите хора, както в страната, така и в световен мащаб, която в свят с рекорден брой милиардери и дори стомилиардери, би трябвало да нараства бързо.“

2. Ще даде ли светът приоритет на разпространението на иновации, които увеличават равенството?

Снимка: Reuters

Оптимизмът на Гейтс е допълнително подсилен от вярата му в силата на технологиите - особено изкуствения интелект - да доведат до нови пробиви в медицинските лечения. Той посочи напредъка в изследванията на Алцхаймер като примери, както и борбата с рака и здравните кризи, пред които продължават да са изправени развиващите се страни, от малария до недохранване.

Съоснователят на Microsoft също така от години се застъпва за използването на изкуствен интелект за подобряване на образованието, както в САЩ, така и по света. Преподавателите с изкуствен интелект един ден биха могли да бъдат „като страхотен учител в гимназията“, предоставяйки персонализирано обучение на ученици от всички доходи и от всички краища на света, каза Гейтс през август 2023 г. в своя подкаст Unconfuse Me.

В блога си той обръща внимание и на връзката между екологичните проблеми и глобалното равенство, предупреждавайки, че изменението на климата може „да се окаже причина за огромни страдания, особено сред най-бедните хора в света, рамо до рамо с бедността и инфекциозните заболявания“.

Въпреки че преди това се застъпваше за пренасочване на част от финансирането за климатични изследвания към борба с бедността и подобряване на здравето, Гейтс сега заяви, че все още планира да „инвестира и да дарява повече от всякога за климатични проекти през следващите години“.

Той добави, че приложението на изкуствен интелект в селското стопанство би могло да помогне на фермерите в развиващите се страни да получат по-добри съвети и по-устойчиви култури, което да им помогне да се справят с предизвикателствата на производството на храни в условията на затопляща се планета.

3. Ще успеем ли да намалим негативните смущения, които ускореното развитие на изкуствения интелект може да причини?

Снимка: Getty Images

Гейтс несъмнено е оптимист, когато става въпрос за изкуствен интелект. В текста обаче той разглежда и рисковете, свързани с него, като подчертава необходимостта от превантивни действия, за да се избегнат най-лошите сценарии. Той посочи възможността за злоупотреба с изкуствен интелект от злонамерени лица и смущенията на пазара на труда като две ключови предизвикателства през следващите две десетилетия.

„И двете са реални рискове, които трябва да управляваме много по-добре“, пише той. Правителствата по света и технологичната индустрия ще трябва да бъдат „внимателни в начина, по който тази технология се разработва, регулира и внедрява“.

Въпреки че не предложи конкретни решения, Гейтс отхвърли идеята, че изкуственият интелект може сериозно да застраши перспективите на човешките работници. „Трябва да можем да внедрим тези нови възможности по начини, които са от полза за всички“, каза той, включително възможността за по-кратки работни седмици за някои хора.

Такъв оптимизъм, добави той, произтича от вярата му в „две ключови човешки способности“.

„Първото е способността ни да предвиждаме проблеми и да се подготвяме за тях, като гарантираме, че новите открития подобряват живота на всички. Второто е способността ни да се грижим един за друг“, пише Гейтс, припомняйки, че историята е пълна с примери за хора, които са поставяли общото благо пред личните интереси.

„Тези две качества – далновидност и загриженост – ми дават надежда в началото на тази година“, заключи той. „Стига да ги развиваме, вярвам, че следващите години могат да донесат истински напредък.“

