Европейските цени на газа скочиха с до 40%

Причината е спирането на производството на втечнен газ от „КатарЕнерджи“

Референтните цени на едро на природния газ в Европа затвориха с ръст от 39,26 на сто вчерашната търговия, след като „КатарЕнерджи“ (QatarEnergy) обяви, че спира производството на втечнен природен газ поради атаките в Близкия изток, а спирането на корабоплаването през Ормузкия проток засили опасенията за продължителността на прекъсването, предаде Ройтерс.

Катар, който се очаква да затвърди позицията си като втория по големина износител на втечнен природен газ в света след САЩ, играе ключова роля в балансирането на търсенето на газ в Азия и Европа.

Източник, запознат със ситуацията, съобщи пред Ройтерс, че „КатарЕнерджи“ ще обяви форсмажор по доставките.

„Решението на Катар да спре производството вероятно е предпазна мярка, тъй като газът е силно запалим въглеводород. Ако дрон удари съоръжение, през което преминава втечнен природен газ или природен газ, резултатите биха били катастрофални“, заяви Скот Шелтън, енергиен анализатор в британския междудилърски брокер „Ти Пи Айкап“ (TP ICAP). По думите му форсмажорът вероятно ще остане в сила, докато продължават военните действия и корабите не преминават през Ормузкия проток.

В Саудитска Арабия държавната компания „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) затвори като предпазна мярка рафинерията в Рас Танура – най-голямата в страната, с капацитет от около 550 000 барела на ден, съобщи източник, цитиран от Ройтерс.

Фючърсите на природния газ на водещия европейски хъб Ти Ти Еф (TTF) в Нидерландия, референтната цена за Европа – поскъпнаха с почти 40 на сто до 44,50 евро за мегаватчас (MWh) при затварянето на търговията, сочат данни на борсата ICE. По-рано през деня ръстът достигна почти 50 на сто.

Европа увеличи вноса на втечнен природен газ през последните години в стремежа си да намали зависимостта от руския газ след инвазията на Русия в Украйна. Въпреки че делът на доставките от САЩ расте, през третото тримесечие на 2025 г. около 6 на сто от вноса на втечнен природен газ в ЕС е бил от Катар, показват последните данни на ЕС.

Около 20 на сто от световните доставки на втечнен природен газ преминават през Ормузкия проток. Продължително прекъсване или пълно затваряне на маршрута би засилило глобалната конкуренция за алтернативни източници и би повишило международните цени.

Референтните цени на газа в Азия също отбелязаха рязък ръст. Индексът Japan-Korea Marker (JKM) на „Ес енд Пи Глоубъл“ (S&P Global) достигна 15,068 долара за милион британски термални единици (mmBtu), което представлява повишение от почти 39 на сто, показват данни на „Платс“ (Platts), цитирани от БТА.

Анализатори от „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs) посочиха, че при сценарий на едномесечно прекъсване на потоците цените на могат да достигнат около 74 евро/MWh (25 долара/mmBtu) – приблизително 130 на сто над текущите нива. При прекъсване над два месеца цените на TTF могат да надхвърлят 100 евро/MWh, добавят те.

Британските контракти за април също поскъпнаха – с 32,15 пенса до 110,72 пенса за терм, сочат данни на ICE.

Европа разчита на втечнен природен газ и за попълване на газовите си хранилища, които са поизпразнени след зимния сезон и в момента са запълнени на около 30 на сто, показват данни на „Газ Инфрастръчкър Юръп“ (Gas Infrastructure Europe).

Говорител на Европейската комисия заяви пред Ройтерс, че Координационната група по газа на ЕС, в която участват представители на правителствата на държавите членки, ще заседава в сряда, за да оцени въздействието на разширяващия се конфликт в Близкия изток.

