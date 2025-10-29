Бил Гейтс казва, че сме в AI балон - какво означава това?

През последните месеци тревогите за възможен AI балон нарастват

Според Бил Гейтс в момента живеем в разгара на балон около изкуствения интелект. По време на участие в предаването „Squawk Box“ по CNBC във вторник, съоснователят на Microsoft заяви, че днешният балон не се дължи изцяло на спекулации, предава Вusiness Insider.

Милиардерът и филантроп смята, че ситуацията около изкуствения интелект напомня балона от края на 90-те и началото на 2000-те години. Тогава множество интернет компании са надценени, което доведе до сериозен пазарен срив. „В крайна сметка обаче се случи нещо дълбоко и светът се промени значително“, казва Гейтс. „Някои компании успяха, но много други бяха просто копия, изостанаха и изгориха капитала си.“

Според него ще има множество инвестиции, които ще се окажат задънени улици. Въпреки това подчертава, че изкуственият интелект е най-голямото техническо събитие през живота му. Според него стойността на AI е изключително висока – подобно на създаването на интернет, което също се оказа изключително ценно.

„Има обаче и елемент на треска“, отбелязва Гейтс. „Някои компании ще се радват, че са инвестирали сериозно, но други ще се окажат обвързани с центрове за данни, чиито енергийни разходи са прекалено високи.“

През последните месеци тревогите за възможен AI балон нарастват, като дори личности като главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман предупреждават за прекомерно въодушевление сред инвеститорите. В същото време други експерти смятат, че подобни страхове са преувеличени и че ентусиазмът на пазара просто отразява реалния трансформативен потенциал на технологията.

