Гърция увеличава броя на плажовете, където шезлонгите са забранени

На около 251 плажа в Гърция няма да бъде възможно наемането на чадъри и шезлонги, като голяма част от тези места попадат в защитени морски зони от мрежата НАТУРА 2000. През тази година същият брой плажове са обявени за затворени за всякакъв вид строителна дейност – от поставянето на временни съоръжения до изграждането на дървени конструкции.

От гръцкото министерство на околната среда посочват, че мярката има за цел да засили опазването на крайбрежията с особена естетическа, геоморфологична и екологична стойност. С нея се цели също така съхраняването на важни местообитания, както и защитата на видовете флора и фауна, които зависят от тях, предава Еuronews.

В същото време списъкът на плажовете, включени в морската програма НАТУРА 2000, е разширен, което ги поставя под още по-строг режим на защита. Сред тях е и районът Ахивадолимни на остров Милос. В тези зони не се допуска предоставяне на права за ползване на плажовете, както и извършването на дейности, които могат да променят естествения им облик или да окажат негативно влияние върху екосистемите.

Нов регламент допълнително засилва защитата на т.нар. „неутъпкани плажове“ в страната. Подписаният документ въвежда по-строги ограничения върху човешката намеса и търговската дейност, като основната му цел е запазването на естествения, недокоснат характер на тези крайбрежни зони. Към списъка са добавени още 13 нови локации, с което общият им брой нараства от 238 на 251.

Тези плажове се намират в райони от мрежата Натура 2000 – система от защитени територии в Европейския съюз, създадена за съхраняване на ценни и застрашени видове и местообитания. В тях са строго забранени дейности като поставяне на туристическа инфраструктура, изграждане на постоянни съоръжения, използване на моторни превозни средства или всякакви намеси, които могат да нарушат природния баланс, включително и гнезденето на защитени видове като морските костенурки.