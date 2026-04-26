×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1712 BGN
Петрол
105.88 $/барел
Bitcoin
$77,827.2
Последвайте ни
Гърция увеличава броя на плажовете, където шезлонгите са забранени

bTV Бизнес екип

Тези плажове се намират в райони от мрежата Натура 2000 – система от защитени територии в Европейския съю

На около 251 плажа в Гърция няма да бъде възможно наемането на чадъри и шезлонги, като голяма част от тези места попадат в защитени морски зони от мрежата НАТУРА 2000. През тази година същият брой плажове са обявени за затворени за всякакъв вид строителна дейност – от поставянето на временни съоръжения до изграждането на дървени конструкции.

Снимка: Instagram/iStock

От гръцкото министерство на околната среда посочват, че мярката има за цел да засили опазването на крайбрежията с особена естетическа, геоморфологична и екологична стойност. С нея се цели също така съхраняването на важни местообитания, както и защитата на видовете флора и фауна, които зависят от тях, предава Еuronews. 

В същото време списъкът на плажовете, включени в морската програма НАТУРА 2000, е разширен, което ги поставя под още по-строг режим на защита. Сред тях е и районът Ахивадолимни на остров Милос. В тези зони не се допуска предоставяне на права за ползване на плажовете, както и извършването на дейности, които могат да променят естествения им облик или да окажат негативно влияние върху екосистемите.

Гърция с нови изисквания за аптечките в колите: Какво е изотермичното одеяло и колко струва?

Нов регламент допълнително засилва защитата на т.нар. „неутъпкани плажове“ в страната. Подписаният документ въвежда по-строги ограничения върху човешката намеса и търговската дейност, като основната му цел е запазването на естествения, недокоснат характер на тези крайбрежни зони. Към списъка са добавени още 13 нови локации, с което общият им брой нараства от 238 на 251.

Тези плажове се намират в райони от мрежата Натура 2000 – система от защитени територии в Европейския съюз, създадена за съхраняване на ценни и застрашени видове и местообитания. В тях са строго забранени дейности като поставяне на туристическа инфраструктура, изграждане на постоянни съоръжения, използване на моторни превозни средства или всякакви намеси, които могат да нарушат природния баланс, включително и гнезденето на защитени видове като морските костенурки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Защо българските онлайн търговци губят клиенти в последната секунда?
Борислава Кирилова

Ипотека без риск: Колко кредит можем да си позволим наистина?
Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата