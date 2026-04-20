Гърците разполагат с бензин за 2 месеца

С колко рафинерии разполага страната?

Ще успее ли нашата съседка Гърция да поддържа достатъчни доставки на горива, ако кризата в Персийския залив продължи. Причината е, че вече възникналите сътресения във веригите за доставки оказват натиск върху т.нар. „буфери за сигурност“, като високите запаси и излишния производствен капацитет на местните рафинерии.

„Разполагаме с пълна сигурност за два месеца. Ако корабоплаването през Ормузкия проток не бъде възстановено, ситуацията по-късно ще стане по-трудна“, заяви високопоставен представител на рафинерийния сектор пред в. „Катимерини“, цитирано от БГНЕС.

Рафинерии в Гърция

Гърция разполага с четири рафинерии - в Аспропиргос, Елефсина и Солун, управлявани от „Хеленик Енерджи“, както и в Агиои Теодори от „Мотор Ойл“. Общото производство на основни петролни продукти (бензин, дизел, горива за отопление, авиация и морски транспорт) надхвърля вътрешното потребление. Над 50% от продукцията се изнася, а стратегическите резерви надвишават задължителните количества за покриване на потреблението за 90 дни.

Гръцките рафинерии вече са били принудени да заменят доставките от Персийския залив с товари от алтернативни източници, което гарантира производство на пълен капацитет до началото на юни.

Продължителна криза в Близкия изток обаче се очаква да задълбочи и без това ограниченото предлагане на петрол в световен мащаб, което ще направи снабдяването със суров петрол по-трудно и по-скъпо за рафинериите в страната.