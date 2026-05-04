GameStop иска да закупи eBay за 56 млрд. долара

eBay има пазарна капитализация почти четири пъти по-голяма от GameStop

GameStop предложи да купи eBay Inc за около 56 млрд. долара с пари в брой и акции, като главният изпълнителен директор на американския търговец на видеоигри - Райън Коен заяви, че е готов да отправи офертата директно към акционерите, ако бордът на голямата компания за онлайн търговия не се съгласи, съобщава Ройтерс.



GameStop - някогашна борсова компания, предлага да плати 125 долара на акция в съотношение 50/50 пари в брой и акции, каза Коен в писмо до борда на eBay. Въз основа на цените на акциите на eBay при затварянето на американската борса в петък, офертата представлява премия от около 20%.



eBay има пазарна капитализация почти четири пъти по-голяма от GameStop, което прави офертата за изкупуване амбициозен опит, предаде БНР.

Американският търговец на видеоигри вече е натрупал 5-процентен дял в eBay чрез акции и деривати, посочи Коен в писмото, което беше видяно от Ройтерс.

Пред "Уолстрийт джърнъл" той заяви, че чрез подобно "враждебно" поглъщане неговата компанията може да се превърне в „легитимен конкурент на Amazon".

