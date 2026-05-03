Най-богатият човек в историята е толкова богат, че е обезценил златото

Хора като Илон Мъск, Бил Гейтс и Джеф Безос може да притежават милиарди, но богатството им бледнее в сравнение с предприемачите, императорите и владетелите от миналото. Руската императрица Екатерина Велика и диктаторът Йосиф Сталин притежаваха трилиони, Манса Муса от Мали притежаваше невероятни количества злато, а Чингис хан основа най-голямата империя в света - така че кой е на върха?

Най-богатият човек, живял някога

Африканският владетел е бил известен с най-екстравагантния хадж до Мека на всички времена, според BBC. Манса Муса бил набожен мюсюлманин и спазил един от петте стълба на исляма, като предприел поклонение в Мека (известно като Хадж). Когато се впуснал в своя Хадж през 1324 г., той изминал хиляди мили през коварен терен с 60 000 души, 21 000 килограма злато, 100 слона и 80 камили.

Историците изчисляват, че Манса Муса, в съвременна валута, е притежавал около 400 милиарда долара. По-голямата част от богатството му идва от злато и сол.

Бил толкова щедър, че стойността на златото паднала

По време на поклонението си в Мека, Манса Муса раздал толкова значително количество злато, че икономиката на Кайро била засегната години след това. Историкът ал-Умари казал, че той „залял Кайро с добротата си“.

Той основава революционен център за обучение в Тимбукту

Вече средище на интелектуални превъзходства, обновлението на Тимбукту от Манса Муса включва изграждането на медресета (образователни институции), библиотеки, архиви и джамии. Тимбукту съхранява стотици хиляди текстове и се превръща в един от най-известните градове в Западна Африка.